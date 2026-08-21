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Ένα viral βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες στο οποίο πρωταγωνιστεί ένας γύπας που φαίνεται να «χαλαρώνει» στις ξαπλώστρες σε παραλία της Κρήτης.

Το viral στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε από χρήστη του Instagram που παραθέριζε στην παραλία Μάρμαρα των Χανίων. Το άγριο πτηνό διακρίνεται να πηδάει «ατάραχο» από ξαπλώστρα σε ξαπλώστρα, την ώρα που οι λουόμενοι απομακρύνονταν από τις θέσεις τους.

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Ορισμένοι πάντως το διασκέδασαν με την ψυχή τους, βγάζοντας φωτογραφίες και βίντεο από την γνωστή παραλία της Κρήτης.