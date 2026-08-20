Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πολίτες εντοπίζουν όλο και συχνότερα εξαντλημένα και αφυδατωμένα νεαρά όρνεα να περιφέρονται σε απρόβλεπτα σημεία, όπως αυτοκινητόδρομους και παραλίες στην Κρήτη.

Σε πρόσφατο περιστατικό στον ΒΟΑΚ, διερχόμενοι πολίτες προστάτευσαν έναν εξαντλημένο γύπα από τα οχήματα και του προσέφεραν τροφή και νερό.

Η Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου παρέλαβε το πτηνό για να του προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα και αποκατάσταση πριν την απελευθέρωσή του.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη τροφής αποτελούν πιθανές αιτίες για την εξάντληση των νεαρών αρπακτικών πτηνών στην περιοχή.

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Περαστικοί και πολίτες στην Κρήτη βλέπουν ολοένα και συχνότερα ταλαιπωρημένα και αφυδατωμένα πτηνά να τριγυρίζουν σε απρόβλεπτα μέρη όπως αυτοκινητόδρομους, παραλίες ακόμη και κοντά σε πόλεις.

Νεαρός γύπας περιφερόταν εξαντλημένος στον ΒΟΑΚ

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, πρόκειται κυρίως για νεαρά όρνεα. Τα πουλιά αυτά αδυνατούν να πετάξουν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της εξάντλησης, με αποτέλεσμα να σταματούν σε απίθανα μέρη.

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Το τελευταίο τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος του Ρεθύμνου. Πολίτης εντόπισε τον νεαρό γύπα να περιφέρεται εξαντλημένος πάνω στον αυτοκινητόδρομο και έσπευσε να τον βοηθήσει, προσφέροντάς του φαγητό και νερό. Τον προστάτευσε από τα διερχόμενο οχήματα, του έδωσε νερό και τροφή και ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες περιμένοντας στο σημείο μέχρις ότου φτάσει η ομάδα της Δασικής Υπηρεσίας που παρέλαβε το εξαντλημένο αρπακτικό για φροντίδα και αποκατάσταση.

Ο ίδιος γράφει σε ανάρτησή του:

«ΣΗΜΕΡΑ, ΣΤΟΝ ΒΟΑΚ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΖΩΗ.

❗ Κινούμενος σήμερα στον ΒΟΑΚ, στο Ρέθυμνο, αντίκρισα ένα Όρνιο καταμεσής στον δρόμο. Ένα υπέροχο άγριο πλάσμα, εμφανώς εξαντλημένο, ενώ γύρω του τα αυτοκίνητα περνούσαν με μεγάλη ταχύτητα.

❗ Σταμάτησα αμέσως. Μαζί με άλλους ανθρώπους που βρέθηκαν στο σημείο, διακόψαμε για λίγο την κυκλοφορία και, με μεγάλη προσοχή, καταφέραμε να το απομακρύνουμε από το οδόστρωμα πριν συμβεί το χειρότερο.

❗ Είχα μαζί μου μόνο λίγο νερό και λίγη γατοτροφή. Του έβαλα νερό και του έδωσα λίγη τροφή, κυρίως για να παραμείνει στο ασφαλές σημείο και να μην ξαναβγεί στον δρόμο. Και μείναμε εκεί μαζί του, προσπαθώντας να το προστατεύσουμε από τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

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❗ Επικοινώνησα αμέσως με την ΑΝΙΜΑ στην Αθήνα και, κατόπιν της καθοδήγησής τους, κάλεσα τη Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου.

❗ Η ανταπόκρισή τους ήταν πραγματικά άμεση. Έφτασαν πολύ γρήγορα, παρέλαβαν το Όρνιο με ασφάλεια και μας ενημέρωσαν ότι φαίνεται εξαντλημένο και πιθανότατα χρειάζεται ενυδάτωση και ηλεκτρολύτες. Θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και, όταν είναι έτοιμο, θα απελευθερωθεί ξανά εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη φύση. Ελεύθερο.

❗ Δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς το έφερε σε αυτή την κατάσταση. Η ζέστη, η έλλειψη νερού ή τροφής, κάποιος αποπροσανατολισμός ή ακόμη και οι πρόσφατες φωτιές στην περιοχή μπορεί να έχουν παίξει κάποιον ρόλο. Αυτό θα το γνωρίζουν οι ειδικοί.

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❗ Εκείνο όμως που ξέρω είναι ότι για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο:

❗ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ.

❗ Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που σταμάτησαν και βοήθησαν και ιδιαίτερα στη Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου για την εξαιρετικά άμεση ανταπόκριση και την ασφαλή παραλαβή του πουλιού.

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❗ Και τελικά ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο:

❗ Για να σωθεί μια ζωή δεν χρειάζεται πάντα να κάνεις κάτι σπουδαίο. Χρειάζεται, μερικές φορές, απλώς να μην την προσπεράσεις».

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