Στην πρώτη δήλωσή της μετά την γνωστοποίηση της πρότασης γάμου που δέχτηκε από τον γιό του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, προχώρησε η Μαρία Σάκκαρη.

Μετά τη νίκη της με 2-0 σετ επί της Ναόμι Οσάκα για το United Cup, στο Περθ της Αυστραλίας, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις ρωτήθηκε για το χαρμόσυνο γεγονός.

«Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι που έχω έναν σύντροφο που με αγαπάει» αρκέστηκε να πει, αναφερόμενη κατά βάση στα του αγώνα που είχε προηγηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ανήμερα την Πρωτοχρονιά έγινε γνωστό το «ναι» στην πρόταση γάμου της Μαρίας Σάκκαρη από τον γιό του πρωθυπουργού.

Το ζευγάρι που είναι σε σχέση εδώ και πέντε χρόνια, έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του, και το αριστερό χέρι της πρωταθλήτριας του τένις κοσμεί ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι της οικογένειας Μητσοτάκη, που ανήκε στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο πρωθυπουργός, στον καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χθες, ο οποίος μάλιστα, χαμογελώντας, έλεγε ότι το 2027 οι γονείς του ζευγαριού θέλουν να γίνουν παπούδες και γιαγιάδες.

Η Μαρία Σάκκαρη, μετά την πρόταση γάμου που έγινε τις μέρες των Χριστουγέννων, πέταξε για την Αυστραλία, για να αγωνιστεί στο United Cup.

Σε βίντεο που ανέβασε με τον Στέφανο Τσιτσιπά, διακρινόταν το δακτυλίδι στο αριστερό της χέρι, όπως και σε άλλο βίντεο κατά την άφιξή της στο Περθ.

Stefanos Tsitsipas 💙 Maria Sakkari



Team Greece faces Japan on Friday January 2, 2026



At 5 PM Local Time in Perth, Australia / 8 PM Sydney Time



United Cup Tennis – RAC Arena



1) Sakkari vs Naomi Osaka

2) Stef Tsitsi vs Mochizuki

3) Mixed Doubles Match pic.twitter.com/9rJe9H0NHq — TennisHYPEMedia (@TennisHypeMedia) January 1, 2026