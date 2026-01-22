Μία φράση της Μίρα Αντρέεβα μετά τη νίκη της επί της Μαρίας Σάκκαρη στο Australian Open, προκάλεσε «πόλεμο» στο X, με τους χρήστες της γνωστής πλατφόρμας να εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με το τί είπε πραγματικά η Ρωσίδα τενίστρια.

Ειδικότερα, μετά το τελευταίο match point, η 18χρονη αθλήτρια χαιρέτισε το κοινό, ωστόσο ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα έγινε viral στο X, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι η Ρωσίδα έβρισε, λέγοντας «f@@k you all». Κάποιοι πιο ψύχραιμοι έγραψαν ότι πρόκειται για παρεξήγηση και πως η αθλήτρια είπε «Thank you all».

Mirra Andreeva says "fuck you all" to the crowd after her win against Sakkari 💀pic.twitter.com/LV2PPoBLkg — TTW (@TailToWin) January 21, 2026

Η πραγματικότητα είναι ότι ο χαιρετισμός της 18χρονης έφερε μεγάλο διχασμό και κάποιοι σχολίασαν «100% το είπε», ενώ ορισμένοι αναρρωτήθηκαν πώς είναι δυνατόν να πει εκστομίσει τέτοιο στο κοινό. Παράλληλα, κάποιοι εξέφρασαν την άποψη πως η Αντρέεβα έβρισε επειδή η Σάκκαρη είχε έντονη υποστήριξη από τους Έλληνες φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο και παρακολούθησαν το παιχνίδι.

Η Ρωσίδα αθλήτρια αναφέρθηκε πράγματι στους Έλληνες φιλάθλους μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Σάκκαρη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν θορυβώδεις. Υποστήριζαν πολύ τη Μαρία. Όταν κέρδισε εκείνα τα τρία games στη σειρά νομίζω ότι πήρε 11 ή 12 πόντους συνεχόμενους. Πραγματικά αυτό ανέβασε την ένταση.

Προσπάθησα να μη δίνω σημασία στο κοινό. Προσπάθησα πραγματικά να συγκεντρωθώ στον αγώνα. Τώρα μαθαίνω ότι αυτό θα συμβαίνει σχεδόν σε κάθε τουρνουά. Θα υπάρχουν πολλοί φίλαθλοι που θα υποστηρίζουν είτε τον έναν είτε τον άλλον παίκτη και είναι κάτι που πρέπει να μάθω να διαχειρίζομαι», τόνισε. Η Σάκκαρη ηττήθηκε τελικά με 2-0 σετ (0-6, 4-6) και αποχαιρέτισε πρόωρα την διοργάνωση.