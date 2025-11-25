Ένας 63χρονος αλλοδαπός ξυλοκόπησε βάναυσα την 50χρονη σύζυγό του μέσα στο πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαλαμίνα-Πέραμα, μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο άνδρας που έχει ρωσική υποικοότητα όπως και το θύμα, χειροδίκησε σε βάρος της συζύγου του στη διάρκεια του ταξιδιού, προκαλώντας της χτυπήματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα, με αποτέλεσμα να εμφανίσει μώλωπες και αιματώματα.

Όταν το πλοίο έφτασε στο Πέραμα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 63χρονου για ενδοοικογενειακή βία.

Η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, συνοδευόμενη από τα ανήλικα παιδιά της και αφού έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα πήρε εξιτήριο. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.