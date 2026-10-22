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Στις 21 Οκτωβρίου 1912, κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, τα Ψαρά απελευθερώθηκαν από την οθωμανική κυριαρχία. Για ένα νησί που είχε σχεδόν αφανιστεί το 1824, η ημέρα εκείνη δεν ήταν απλώς μια στρατιωτική επιτυχία: ήταν η ιστορική δικαίωση των γενεών που είχαν κρατήσει ζωντανή την ιδέα της ελευθερίας.

Από τη μυκηναϊκή εποχή στο καπετανονήσι

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Βορειοδυτικά της Χίου, τα Ψαρά και τα γειτονικά Αντίψαρα βρίσκονται σε ένα κομβικό σημείο του Αιγαίου. Η ανθρώπινη παρουσία ανάγεται τουλάχιστον στους μυκηναϊκούς χρόνους. Σταδιακά οι κάτοικοι στράφηκαν από την αγροτική ζωή στη ναυτιλία και στο εμπόριο. Στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, τα Ψαρά είχαν αναδειχθεί σε αξιόλογη ναυτική δύναμη, μαζί με την Ύδρα και τις Σπέτσες.

Οι πυρπολητές που τρόμαξαν τον οθωμανικό στόλο

Με την Επανάσταση του 1821, οι Ψαριανοί διέθεσαν πλοία, πληρώματα και περιουσίες στον Αγώνα. Ο Νικολής Αποστόλης υπήρξε κεντρική μορφή του ψαριανού στόλου. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο Δημήτριος Παπανικολής και άλλοι ναυμάχοι συνέδεσαν το όνομά τους με τα πυρπολικά, τα μικρά σκάφη που μετατρέπονταν σε φλεγόμενα όπλα κατά των μεγάλων πολεμικών πλοίων. Η δράση τους έκανε το νησί στόχο της οθωμανικής εκστρατείας.

Ιούνιος 1824: Η καταστροφή και η Μαύρη Ράχη

Τον Ιούνιο του 1824 ισχυρές οθωμανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στα Ψαρά. Η άμυνα κατέρρευσε ύστερα από σκληρές μάχες, ενώ ακολούθησαν μαζικές σφαγές, αιχμαλωσίες και εκτοπισμοί. Στο Παλαιόκαστρο, στη Μαύρη Ράχη, η ανατίναξη της πυριτιδαποθήκης έγινε το συγκλονιστικό σύμβολο της τελευταίας αντίστασης. Οι ιστορικές εκτιμήσεις για τα θύματα διαφέρουν, καθώς στο νησί είχαν καταφύγει και πολλοί πρόσφυγες από άλλες περιοχές του Αιγαίου.

Ο Διονύσιος Σολωμός αποτύπωσε την τραγωδία στο επίγραμμα «Η καταστροφή των Ψαρών», με την εικόνα της Δόξας που περπατά μονάχη στην ολόμαυρη ράχη. Η καταστροφή ενέπνευσε και τον ζωγράφο Νικόλαο Γύζη. Όσοι σώθηκαν αναζήτησαν καταφύγιο σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Σύρος και η Εύβοια. Η ψαριανή διασπορά κράτησε ζωντανή τη μνήμη του νησιού.

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21 Οκτωβρίου 1912: Η επιστροφή στην ελευθερία

Στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, με την ελληνική ναυτική προέλαση στο Αιγαίο, τα Ψαρά απελευθερώθηκαν στις 21 Οκτωβρίου 1912. Το 2026 συμπληρώνονται 114 χρόνια από εκείνη την ημέρα. Η επέτειος τιμάται στο νησί με δοξολογία, μαθητικές εκδηλώσεις και καταθέσεις στεφάνων, συνδέοντας την απελευθέρωση με τη θυσία του 1824.

Τα Ψαρά σήμερα: 420 κάτοικοι και μια μεγάλη κληρονομιά

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Η απογραφή του 2021 κατέγραψε 420 κατοίκους. Η μικρή κλίμακα διατηρεί τον ανθρώπινο χαρακτήρα του τόπου, αλλά συνεπάγεται και δυσκολίες: συγκοινωνιακή εξάρτηση από τη θάλασσα, περιορισμένες υπηρεσίες και την ανάγκη να μείνουν νέοι άνθρωποι στο νησί. Η αλιεία, η μικρή τοπική επιχειρηματικότητα και ο ήπιος τουρισμός στηρίζουν την καθημερινότητα. Το καλοκαίρι ο τόπος ζωντανεύει, χωρίς να έχει χάσει τη γαλήνη του.

Ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει στο λιμάνι, να δει τη σημαία της Επανάστασης, να ανέβει στη Μαύρη Ράχη και να επισκεφθεί τον Άγιο Νικόλαο και τη Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι παραλίες Λαζαρέττα και Κατσούνη, τα καθαρά νερά και το λιτό, άγριο τοπίο συνθέτουν έναν διαφορετικό προορισμό από τα πολυσύχναστα νησιά.

Η μνήμη ως ζωντανή υπόθεση

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Τον Ιούνιο του 2026, ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών διοργάνωσε εκδηλώσεις για τα 202 χρόνια από το Ολοκαύτωμα, με πολιτιστικές δράσεις και τιμές στους πεσόντες. Για τους σημερινούς Ψαριανούς, η ιστορία δεν περιορίζεται στα σχολικά βιβλία: είναι παρούσα στα μνημεία, στις οικογενειακές αφηγήσεις και στις ετήσιες τελετές. Η πρόκληση είναι διπλή: να διαφυλαχθεί αυτή η παρακαταθήκη και να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για το μικρό νησί.

Πηγές και χρήσιμο φωτογραφικό υλικό

Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών: https://www.dimospsaron.gr/

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Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού: https://www.visitgreece.gr/el/mainland/north-aegean-islands/psara

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ΕΡΤ – επέτειος απελευθέρωσης: https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/voreio_aigaio/psara-giortasan-ta-113-xronia-eleytherias/

Φωτογραφίες από τα Ψαρά: https://www.exploring-greece.gr/el/media/20649

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