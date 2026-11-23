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Ενα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώων καταγράφηκε στην περιοχή του Ακρωτηρίου στη Σαντορίνη, όπου άγνωστος φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι γιατρού και να δηλητηρίασε τους σκύλους που βρίσκονταν στον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του santonews, ένα από τα ζώα έχασε τη ζωή του από τη δηλητηρίαση, ενώ τα υπόλοιπα σκυλιά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

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Τους σκύλους εντόπισε νοσηλεύτρια

Τα ζώα εντοπίστηκαν από νοσηλεύτρια, η οποία βρέθηκε στο σπίτι του γιατρού και αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Ο ιδιοκτήτης απουσίαζε εκείνη την περίοδο από το νησί, γεγονός που σημαίνει ότι οι σκύλοι βρέθηκαν αντιμέτωπα με την αποτρόπαια πράξη χωρίς την παρουσία του.

Ερωτήματα για τις κάμερες ασφαλείας

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι οι κάμερες ασφαλείας στην περιοχή φέρεται να είχαν απενεργοποιηθεί.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχει διαθέσιμο οπτικό υλικό που θα μπορούσε να συμβάλει στην αναγνώριση του δράστη ή των δραστών.

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπίσουν τον υπεύθυνο ή τους υπεύθυνους.