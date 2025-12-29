Εντατικούς ελέγχους για αλκοτέστ πραγματοποίησαν και χθες (28/12) το βράδυ κλιμάκια της Τροχαίας, στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων. Μέσα σε 4 ώρες ελέγχθηκαν περίπου 2.500 οδηγοί.

Έντεκα άτομα εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ, στα οποία βεβαιώθηκαν πρόστιμα και σε κάποιες περιπτώσεις τα οχήματα απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια γερανού.

Advertisement

Advertisement

Μεταξύ των περιστατικών ξεχώρισε η υπόθεση μίας γυναίκας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ. Στην οδηγό επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ, ενώ το πατίνι απομακρύνθηκε με γερανό.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας αναμένεται να συνεχιστούν, ιδιαίτερα σε κεντρικά σημεία της πόλης, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών στον δρόμο και την προστασία τόσο των πεζών όσο και των οδηγών.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)