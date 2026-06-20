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Στη σύλληψη ενός 39χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, έπειτα από σοβαρή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου, στα Μέγαρα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας εντοπίστηκε το πρωί από συσκευή radar να κινείται με ταχύτητα 203 χλμ./ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου είναι 130 χλμ./ώρα. Η υπέρβαση κατά 73 χλμ./ώρα θεωρήθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών και χρηστών του οδικού δικτύου.

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astynomia.gr

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του οχήματος στο ύψος των διοδίων Μάνδρας. Κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ο 39χρονος φέρεται, σύμφωνα με την αστυνομία, να επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής.