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Ανοίγουν την Παρσκευή τα σχολεία με την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού και μαθητές και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις αίθουσες διδασκαλίας.

Σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν επίσημα τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τον αγιασμό.

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Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, ο αγιασμός πραγματοποιείται συνήθως μεταξύ 08:15 και 09:15, ενώ στα Γυμνάσια και τα Λύκεια μετά τις 09:30.

Ακολούθως οι μαθητές ενημερώνονται για το πρόγραμμα, ενώ παραλαμβάνουν και τα βιβλία τους.

Πάντως, οι μαθητές θα πρέπει να περιμένουν αρκετά για το πρώτο και μοναδικό τριήμερο της σχολικής χρονιάς που είναι αυτό της Καθαράς Δευτέρας, στις 15 Μαρτίου 2027.

Οι υπόλοιπες αργίες:

-Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026: Η σχολική γιορτή πραγματοποιείται την προηγούμενη ημέρα.

-Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026: Οι καθιερωμένες εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

-Χριστούγεννα: Τα σχολεία κλείνουν από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026 και οι διακοπές διαρκούν έως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, με επιστροφή στις 8 Ιανουαρίου.

-Πέμπτη 25 Μαρτίου 2027: Η σχολική γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου.

-Πάσχα 2027: Το Πάσχα θα εορταστεί στις 2 Μαΐου 2027. Οι πασχαλινές διακοπές ξεκινούν τη Μεγάλη Δευτέρα και οι μαθητές επιστρέφουν μετά την ολοκλήρωσή τους.

-Πρωτομαγιά 2027: Συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο και προβλέπεται μεταφορά της αργίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

-Του Αγίου Πνεύματος «πέφτει» Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027, όμως η αργία δεν προσφέρει επιπλέον ημέρα ξεκούρασης στους μαθητές, καθώς τα σχολεία θα έχουν ήδη ολοκληρώσει τη λειτουργία τους.

Παράλληλα, στις σχολικές αργίες προστίθενται η ημέρα εορτής του πολιούχου της έδρας κάθε σχολείου και η ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής, όπου προβλέπεται.

Η σχολική χρονιά 2026-2027 ολοκληρώνεται την Τρίτη 15 Ιουνίου 2027, οπότε και ξεκινούν ουσιαστικά οι καλοκαιρινές διακοπές για τους μαθητές