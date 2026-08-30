Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Χιλιάδες εκδρομείς επιστρέφουν σήμερα στα αστικά κέντρα ολοκληρώνοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με την κίνηση να παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς.

Στο λιμάνι του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί δεκάδες αφίξεις πλοίων και υδροπτερύγων για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στα διόδια της Ελευσίνας παραμένει πυκνή, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικά προβλήματα ή μεγάλες καθυστερήσεις.

Το κύμα της επιστροφής αναμένεται να κορυφωθεί κατά τις απογευματινές ώρες, με τις αρχές να απευθύνουν συστάσεις στους οδηγούς για αυξημένη προσοχή.

Η Τροχαία ζητά από τους ταξιδιώτες να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να προετοιμάζουν κατάλληλα τα οχήματά τους για την ασφαλή μετακίνηση.

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Κατά χιλιάδες επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου στην Αθήνα, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το πρωί σε λιμάνια και εθνικές οδούς με ελάχιστους ωστόσο να έχουν επιλέξει τις διακοπές το Σεπτέμβρη.

Η εικόνα είναι χαρακτηριστική από το πρωί ενώ η κίνηση αναμένεται να ενταθεί τις απογευματινές ώρες. Στο λιμάνι του Πειραιά η κίνηση ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, χιλιάδες εκδρομείς επέστρεψαν από τα νησιά του Αιγαίου, έχοντας μαζί τους τις αποσκευές τους, με αρκετούς να προετοιμάζονται ήδη για την επιστροφή στην εργασία από αύριο.

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Συνολικά, σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν 8.937 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά, 3.625 από τη Ραφήνα και 1.569 από το Λαύριο.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί 22 αφίξεις πλοίων στον Πειραιά, ενώ στον Αργοσαρωνικό αναμένονται 34 υδροπτέρυγα και 24 επιβατηγά πλοία. Στη Ραφήνα αναμένεται να πραγματοποιηθούν 20 δρομολόγια, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 12 δρομολόγια.

Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής αναμένεται να παραμείνει αυξημένη όσο περνούν οι ώρες και να κορυφωθεί προς το βράδυ.

Διόδια Ελευσίνας: Πυκνή ροή χωρίς προβλήματα μέχρι στιγμής

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, με τη ροή των οχημάτων στα διόδια της Ελευσίνας να είναι πυκνή.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν καταγράφονται σημαντικά προβλήματα ή μεγάλες καθυστερήσεις, παρά την αυξημένη κίνηση.

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Το μεγάλο κύμα επιστροφής αναμένεται να ενταθεί από το απόγευμα και κυρίως μετά τις 17:00, όταν θα επιστρέψουν τόσο όσοι είχαν πραγματοποιήσει μια σύντομη απόδραση για το Σαββατοκύριακο όσο και εκείνοι που ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την επιστροφή τους, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να αποφεύγουν την οδήγηση εφόσον έχουν καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Παράλληλα, συνιστάται ο έλεγχος του οχήματος και ιδιαίτερα των ελαστικών πριν από την αναχώρηση, καθώς και η αποφυγή βαριών γευμάτων που μπορεί να προκαλέσουν κόπωση.

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Η μεγάλη επιστροφή κορυφώνεται το απόγευμα

Η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου εξελίσσεται έτσι σε ημέρα μεγάλης μετακίνησης, με χιλιάδες ταξιδιώτες να επιστρέφουν στα αστικά κέντρα, ενώ άλλοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν και τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού για μια σύντομη απόδραση.

Το μεγάλο κύμα επιστροφής αναμένεται να κορυφωθεί από το απόγευμα, τόσο στις εθνικές οδούς όσο και στα λιμάνια, με τις αρχές να συνιστούν υπομονή, αυξημένη προσοχή και πιστή τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ώστε η επιστροφή από τις διακοπές να γίνει με ασφάλεια.



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