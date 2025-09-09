Ένα ρήγμα για το οποίο οι σεισμολόγοι γνωρίζουν ελάχιστα αλλά ιστορικά είναι επιβεβαιωμένο πως δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, είναι σύμφωνα με τον καθηγητή Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστα Παπαζάχο, το ρήγμα προκάλεσε τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια.

«Όσο κι αν σας φανεί παράξενο, δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα για το ρήγμα, δεν ξέρουμε τις διαστάσεις. Είναι μια περιοχή μέτριας προς χαμηλή σεισμικότητα. Γενικά έχει ρήγματα κανονικά και πλαγιοκανονικά που οφείλονται στο τέντωμα που δέχεται η περιοχή. Πολύ μεγάλα ρήγματα η περιοχή δεν έχει, ούτε σε ιστορικούς χρόνους έχει δώσει σεισμούς που να καταστρέψουν την Αθήνα Έχω την αίσθηση ότι είναι οι τυπικοί σεισμοί της Εύβοιας με 5 Ρίχτερ» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο κ. Παπαζάχος.

Ερωτηθείς αν η έλλειψη πληροφοριών για το συγκεκριμένο ρήγμα σημαίνει πως θα είναι άγνωστο και το πώς θα συμπεριφερθεί αυτό, παρουσιάστηκε καθησυχαστικός, καθώς όπως είπε, τα ρήγματα αυτά στον μικρό ελληνικό χώρο δίνουν μικρές σχετικά σεισμικές δονήσεις.

«Φανταστείτε 5,2 έχουμε κάθε 2 μήνες στην Ελλάδα χωρίς ιδιαίτερη συνέχεια. Δεν είμαστε στην Κεφαλλονιά, δεν κινδυνεύουμε να γίνει αύριο το πρωί ένας σεισμός 7 ή 6,5 Ρίχτερ – δεν υπάρχει το δυναμικό για να πάρουμε κάτι», υπογράμμισε και εξέφρασε μάλιστα, την άποψη ότι «ακόμα και αν γινόταν ένα 5,8 στην περιοχή δεν θα είχε επιπτώσεις στο λεκανοπέδιο. Θα ήταν πιο ενοχλητικός, ναι, αλλά ο θαλάσσιος χώρος, το μεγάλο βάθος, η απόσταση από το λεκανοπέδιο θα περιόριζε πάρα πολύ τις επιπτώσεις».

Σύμφωνα με τον καθηγητή Σεισμολογίας, το πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της εγγύτητας της Αττικής στον εστιακό χώρο. «Μου κάνει εντύπωση που μιλάμε για άλλα ρήγματα, είναι σαν κάποιος να είναι άρρωστος και να μην ανησυχούμε αν αυτός είναι άρρωστος, αλλά αν κάποιος δίπλα του θα κολλήσει. Τώρα το θέμα μας είναι τα Στύρα», σχολίασε.

Ο κ. Παπαζάχος συμφώνησε, επίσης, με τους υπόλοιπους σεισμολόγους ότι «εδώ μιλάμε για μικρούς σεισμούς, δεν μπορεί να διεγείρει άλλη περιοχή».

«Έχουν εγερθεί 3-4 χλμ., θα έχουμε κανένα 4-4,5αρι που θα γίνει αισθητός στην Αθήνα. Στον Ωρωπό υπάρχει μια ρηξιγενής περιοχή που είναι σε τελείως άλλη περιοχή», κατέληξε.