Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για τον ισχυρό σεισμό των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στον θαλάσσιο χώρο και με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα Δυτικά-Βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας και εστιακό βάθος 13,6 χλμ. Ο σεισμός, που ευτυχώς δεν προκάλεσε θύματα ή ζημιές, έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική ενώ μέχρι τις 6 το πρωί είχαν καταγραφεί 25 μετασεισμοί ενώ οι σεισμολόγοι εκτιμούν πως μπορεί να υπάρξει μετασεισμός.

Καραστάθης: Ίσως έχουμε μετασεισμό πάνω από 4 Ρίχτερ

«Η περιοχή δεν έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, θεωρείται ήπιας σεισμικότητας» σημείωσε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης.

Χαρακτήρισε δε «αρκετά φυσιολογική τη μετασεισμική ακολουθία. Περιμέναμε μετασεισμούς μεγαλύτερους των 2 Ρίχτερ, δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα από αυτή που έχουμε». Ωστόσο εκτίμησε ότι «ίσως να έχουμε και μετασεισμό πάνω από 4 Ρίχτερ».

«Κρατάμε ότι δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερους σεισμούς η περιοχή» συνέχισε ο κ. Καραστάθης αλλά πρόσθεσε ότι «για την ώρα θα ήταν παρακινδυνευμένο να πούμε ότι είναι ο κύριος σεισμός, θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι κάτι περίεργο για την ώρα, εξελίσσεται φυσιολογικά».

«Ο σεισμός αυτός παρότι έφερε μεγάλη αναστάτωση, δεν θεωρείται μεγάλος καθώς έχουμε έναν 5,2 σχεδόν κάθε μήνα. Ο σεισμός αυτός δεν μπορεί να προκαλέσει άλλες διεγέρσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αν είναι ο κύριος σεισμός ή θα έχουμε εξέλιξη του φαινομένου» κατέληξε ο Βασίλης Καραστάθης.

Λέκκας: Είναι μια περιοχή που δεν δίνει συνήθως μεγαλύτερους σεισμούς

«Έχουμε να κάνουμε μάλλον με τον κύριο σεισμό, ωστόσο πρέπει να περιμένουμε ακόμα για να δούμε την εξέλιξης της σεισμικής ακολουθίας» δήλωσε ο κ. Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ. Επίσης υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα, η περιοχή είναι μία περιοχή που δεν δίνει συνήθως μεγαλύτερους σεισμούς με βάση τα ιστορικά και ενόργανα δεδομένα. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της ακολουθίας αλλά δεν υπάρχει κανένας μα κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας».

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα «Έχουμε όμως τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ αλλά δεν είναι κοντά σε μεγάλα ρήγματα όπως είναι αυτό του Ωρωπού που θα μπορούσε να δώσει σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους. Αξιολογούμε όλα τα δεδομένα προκειμένου να έχουμε πιο σίγουρες εκτιμήσεις».

Και πρόσθεσε: «πιθανότατα να έχουμε μετασεισμούς μικρούς μεγέθους, ενδεχομένως να έχουμε και μετασεισμό 4 Ρίχτερ».

Όπως είπε για το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της επιτροπής σεισμικού κινδύνου που συνεδρίασε , είπε ότι «όλοι συμφωνήσαμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε περιοχή όχι μεγάλης σεισμικότητας καθώς δεν έχουν καταγραφεί ιστορικά μεγαλύτεροι σεισμοί. Η περιοχή δεν μπορεί να φιλοξενήσει σεισμικές εστίες μεγάλου μεγέθους».

«Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, δεν είναι σύνθετα γιατί διαπιστώσαμε ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε σε περιοχή χωρίς υψηλή σεισμικότητα και στην ενόργανη περίοδο και στα ιστορικά χρόνια» συμπλήρωσε ο κ. Λέκκας εξηγώντας ότι «ήταν μεγάλη ένταση σε περιοχές του Λεκανοπεδίου γιατί ήταν επιφανειακός, ήταν κοντά σε πυκνό οικιστικό ιστό και τα ψηλά κτήρια κουνήθηκαν περισσότερο. Το βουητό έχει να κάνει με το ότι ήταν κοντά το επίκεντρο άρα ένα σύνολο σεισμικών κυμάτων μετατρέπεται σε ηχητικά κύματα».

Σύμφωνα με τον ίδιο «είναι μικρές πιθανότητες να διεγερθεί η περιοχή του Ωρωπού που έχει ρήγματα που μπορούν να δώσουν 6 και 6,1 Ρίχτερ. Όταν καθορίσαμε το επίκεντρο, τη διεύθυνση του ρήγματος και τι έγινε εκεί, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να διεγερθεί άλλο ρήγμα και σε αυτό κατέληξαν τα μέλη της επιτροπής σεισμικού κινδύνου. Έχουμε να κάνουμε με έναν σεισμό ναι μεν ενοχλητικό που τρόμαξε λόγω ώρας αλλά δεν εγκυμονεί κίνδυνο». Ειδικά, δε, για το ρήγμα που έδωσε τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ είπε ότι «είναι στον υποθαλάσσιο χώρο που δεν έχουμε ακριβή εικόνα. Ο νότιος Ευβοϊκός δεν δίνει μεγάλα μεγέθη»

Παπαδόπουλος: Δεν βλέπει περαιτέρω διέγερση του ρήγματος

Από την πλευρά του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε στο MEGA ότι τα 5,2 Ρίχτερ της Δευτέρας αποτελούν «κλασσική περίπτωση δυνατού επιφανειακού σεισμού που έχουμε βιώσει πολλές φορές».

Υποστήριξε ότι «η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό, δεν έχει ιδιαιτέρως μεγάλα ρήγματα και γι αυτό δεν δίνει μεγάλα μεγέθη» συμπληρώνοντας ότι «μάλλον δεν μπορεί να διεγείρει το ρήγμα της Πάρνηθας γιατί δεν έχει μεγάλο μέγεθος. Για να συμβεί αυτό ο πρώτος σεισμός θα έπρεπε να είναι 6 Ρίχτερ και μεγαλύτερος».

Όσον αφορά τη μετασεισμική ακολουθία σημείωσε πως «παρατηρούμε ότι έχουμε αρκετούς μετασεισμούς αλλά το μεγαλύτερο μέγεθος δεν είναι ικανοποιητικό που σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερους μετασεισμούς έως και 4 Ρίχτερ. Σε αυτή την περίπτωση και αυτοί θα γίνουν αισθητοί. Μπορεί να περάσουν και 24 ώρες και 2,3,4 ημέρες για να συμβεί αυτό».

Νύχτα ανησυχίας στην περιοχή

Στο μεταξύ, οι κάτοικοι της Νότιας και Κεντρικής Εύβοιας έζησαν μια νύχτα αγωνίας μετά τη σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ.

Πολλοί κάτοικοι επέλεξαν να παραμείνουν όλη τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους ή μέσα στα αυτοκίνητά τους, αποφεύγοντας να επιστρέψουν στα σπίτια τους, υπό τον φόβο νέων δονήσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί. Το μόνο περιστατικό που έχει αναφερθεί αφορά σπάσιμο τζαμαρίας σε κατάστημα στα Νέα Στύρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, «το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια». Ωστόσο με εντολή του Αρχηγού του Σώματος, τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η και 7η ΕΜΑΚ).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες, δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, στελέχη των Δήμων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά και εθελοντές πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους όχι μόνο στα Νέα Στύρα αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ήταν αρνητικά, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίζονται οι επιτόπιες αυτοψίες για την καταγραφή πιθανών ζημιών.

Παράλληλα, καταγράφονται μετασεισμοί, μικρής όμως έντασης, που δεν προκαλούν ανησυχία στους επιστήμονες.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια και ανθρώπους, αλλά ούτε ακόμη και κάποιες μικρομεσαίες ζημιές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος σημείωσε πως «η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή μας, αλλά δεν έχουν προς το παρόν σημειωθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί». Ο ίδιος κάλεσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες πρόληψης και να παραμείνουν ήρεμοι και ψύχραιμοι.