Την καταδίκη της για τα όσα έκανε σε 13χρονο μαθητή και την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να τεθεί σε διαθεσιμότητα, διαδέχονται οι νέες καταγγελίες για την δράση της, με την 60χρονη καθηγήτρια 60χρονη από τις Σέρρες να παραμένει για ακόμα μία ημέρα κλεισμένη στο σπίτι της.

Κάτοικοι της περιοχής των Σερρών, καθώς και γονείς μαθητών της καθηγήτριας, περιγράφουν σκηνικά που προβληματίζουν. Όπως ανέφεραν, η απόφασή της να φιμώσει με μονωτική ταινία τον ανήλικο μαθητή μέσα στην τάξη, ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Όπως είπαν γονείς μαθητών, η 60χρονη εκπαιδευτικός και διευθύντρια του Γυμνασίου στο Νέο Σούλι Σερρών, απασχολούσε ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα όσα έλεγε και έκανε μέσα σε τάξεις που δίδασκε. Οι καυγάδες με συναδέλφους, οι εντάσεις με μαθητές και οι αντιπαραθέσεις ακόμα και με καθαρίστριες του σχολικού συγκροτήματος, είχαν σχολιαστεί ποικιλοτρόπως.

«Τα πρώτα χρόνια, τουλάχιστον μέχρι το 2020-2021 ήταν εντάξει, αλλά μετά άρχισαν κάποια μικροπροβλήματα. Λέμε εντάξει, κάποια προβλήματα μπορεί να έχει, όλοι μας έχουμε, διευθύνει ολόκληρο σχολείο λογικό, αλλά μετά από το 2022 και μετά έγινε αφόρητη.

Έμπαινε μέσα στο μάθημα που έκαναν οι καθηγητές και τους μάλωνε, επιτίθονταν σε προσωπικό επίπεδο σε όλους. Υπήρχε ένα γάτος εδώ της γειτονιάς είναι ο γάτος, απλά είπε μάλλον είναι η μετεμψύχωση του πατέρα της. Απλά φοβόμασταν, εγώ από το προηγούμενο βράδυ σκεφτόμουν πώς θα έρθω στη δουλειά. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος», περιέγραψε εργαζόμενη του σχολείου.

Ο πατέρας του 13χρονου μαθητή τονίζει πως η εκπαιδευτικός πρέπει να βοηθηθεί και όχι να τιμωρηθεί: «Το ζήτημα δεν είναι η αντίδραση της εκπαιδευτικού αλλά η κατάσταση της εκπαιδευτικού. Και το πλέον επικίνδυνο είναι αυτοί που έδιναν τόσα χρόνια την έγκριση το εν λόγω άτομο να διαχειρίζεται μία σχολική μονάδα».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του συζύγου της 60χρονης στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». Ο ίδιος, όπως είπε, θεωρούσε θέμα χρόνου να πάρουν έκταση τα όσα έκανε η γυναίκα του στο σχολείο: «Δεν καταλογίζω ευθύνη για αυτά που μου κάνει όλη μέρα, φταίει η αρρώστια της. Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο, την έχω πάει 15 φορές. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος».

Μιλώντας στο «Live News», ανέφερε: «Είναι αδύνατη η επικοινωνία. Η γυναίκα μου πάσχει από σοβαρό ψυχικό πρόβλημα. Χρειάζεται ιατρική βοήθεια, την οποία αρνείται να δεχτεί. Από το 2005 μέχρι το 2022 έπαιρνε τη φαρμακευτική της αγωγή, ήταν μια χαρά, το 2022 την σταμάτησε και άρχισε η κατηφόρα. Η κατάστασή της επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα. Δεν γίνεται τίποτα.

Ο προϊστάμενος τα ήξερε τα προβλήματα. Εδώ και τρία χρόνια επιτροπή καθηγητών πήγε στο γραφείο και του ανέφερε τα περιστατικά. Από το 2022 καθημερινά προβλήματα υπάρχουν, στο σχολείο, στο σπίτι, στη γειτονιά. Σκοτώνω το μυαλό μου, δεν μπορώ να βρω τι διαχείριση πρέπει να κάνω. Έχω παραιτηθεί.

Δημιουργήθηκαν ξανά τα ίδια προβλήματα από το 2000 ως το 2007, τεράστια προβλήματα, με δύο παιδιά μικρά. Μάζεψα όλες τις δυνάμεις που είχα για να μπορέσω να βοηθήσω, πλέον με έχουν εγκαταλείψει και οι δυνάμεις μου και οι αντοχές μου. Η γυναίκα μου χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια. Σε εμένα έχει γίνει επανειλημμένα επιθετική, πόσους καφέδες μου έχει ρίξει στα μούτρα, τι να σας πω τώρα; Έχω παλέψει 4 χρόνια τώρα γύρω από το θέμα, δεν μπορεί να πειστεί. Έχω βάλει και άλλους, έχω βάλει τον μικρό μου τον γιο να της μιλήσει, συγγενείς. Αυτό στο οποίο θα καταλήξουμε είναι ο βίαιος εγκλεισμός».

Η εκπαιδευτικός κατηγορήθηκε ότι φίμωσε 13χρονο με χαρτοταινία και ότι ζήτησε από συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια κατά τη διάρκεια μαθήματος. Η ίδια υποστήριξε ότι επρόκειτο για «αστείο», ωστόσο η μητέρα του παιδιού προχώρησε σε καταγγελία.

Γνωστή η συμπεριφορά της

Τις περιγραφές μαθητών της, πλαισίωναν κατά διαστήματα τα σχόλια που έκανε στα social media και στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου, που διαχειρίζονταν η ίδια.

Γονείς και καθηγητές είχαν διαμαρτυρηθεί, όπως λένε, επανειλημμένα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τη συμπεριφορά της διευθύντριας, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Κανείς δεν ασχολήθηκε: «Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι η αντιμετώπιση που είχαμε από τη Δευτεροβάθμια».

Ορισμένοι γονείς είχαν πάρει την απόφαση να αλλάξουν σχολείο στα παιδιά τους. Έβλεπαν, όπως λένε, ότι δεν υπήρχε πεδίο συνεννόησης με τη διευθύντρια.

Η 60χρονη εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Το ερώτημα όμως παραμένει: Πώς η πολιτεία αψηφούσε τις καταγγελίες και άφηνε τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό να διδάσκει;

Το υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση. Το όλο ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη.

