Στη σύλληψη ενός 62χρονου καθηγητή από λύκειο της πόλης των Σερρών με την κατηγορία κατάχρησης ανηλίκου προχώρησε η αστυνομία μετά από καταγγελία 17χρονης.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης ο καθηγητής την κάλεσε στην τάξη, όταν αυτή ήταν άδεια και ξεκίνησε να την θωπεύει σε σημεία του σώματος.

Advertisement

Advertisement

Η 17χρονη σοκαρισμένη αποχώρησε από το σχολείο, είπε στην οικογένεια της τα όσα συνέβησαν και το βράδυ της Τετάρτης (17/12) προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

Αρχικά στην αστυνομία έδωσε κατάθεση η μητέρα της 17χρονης και στη συνέχεια η μαθήτρια παρουσία παιδοψυχολόγου, αναφέρει ο Ertnews.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ανακρίτρια Σερρών και η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 62χρονου, ο οποίος κρατείται στο τμήμα μεταγωγών της Αστυνομικής διεύθυνσης Σερρών.

Την Δευτέρα (22/12) θα περάσει την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών για κατάθεση. Το αδίκημα, για το οποίο κατηγορείται είναι κακούργημα.