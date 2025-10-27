Σε τρεις προφυλακίσεις προχώρησαν οι αρχές στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη σημερινή διαδικασία, με το συνολικό αριθμό να φτάνει τις 13.

Ανάμεσά στους προσωρινά κρατούμενους βρίσκεται, ένας περιστασιακά απασχολούμενος, ο οποίος φέρεται να υπέβαλε ψευδή στοιχεία για να εισπράξει επιδοτήσεις, καθώς και δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στο κύκλωμα.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο λογιστής, ο οποίος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι άλλος συνεργάτης του γραφείου είχε προχωρήσει στις επίμαχες αλλαγές στα έντυπα Ε9. Όπως ανέφερε, όταν το αντιλήφθηκε, ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και προέβη σε διορθώσεις, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε ασχολήθηκε προσωπικά με αγροτικές δηλώσεις.

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο πατέρας του φερόμενου επικεφαλής του κυκλώματος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες περιέγραψε μια ζωή αφιερωμένη στη γεωργία και στην ανατροφή των παιδιών του.