Εκπαιδεύονται καθημερινά, δεν πτοούνται από εκρήξεις και πυροβολισμούς και μπορούν να δράσουν ως ανιχνευτές ή να εξουδετερώσουν απειλές: Ο Τζακ και η Τζίνα είναι δύο σκύλοι εφόδου των ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων, που συμμετείχαν στην άσκηση «ΩΡΙΩΝ-25»- και έκαναν την εμφάνισή τους και στο πλαίσιο της DV-Day την Πέμπτη στα Μέγαρα.

Όπως είπαν οι εκπαιδευτές/ χειριστές τους, τα δύο μαλινουά είναι αδέλφια, ηλικίας οκτώ ετών. Οι τετράποδοι «κομάντος», πέραν του προστατευτικού εξοπλισμού που φέρουν (όπως και οι άνθρωποι με τους οποίους επιχειρούν), μπορούν να φορέσουν και κάμερα, έτσι ώστε να λειτουργούν ως ανιχνευτές, μεταδίδοντας εικόνα σε κινητό ή τάμπλετ – ακόμα και σε «δύσκολες» κατοικημένες περιοχές. Ανακαλούνται μέσω ειδικής συσκευής που εκπέμπει ήχο δόνησης και, ως σκύλοι εφόδου, αν λάβουν εντολή, επιτίθενται και εξουδετερώνουν την απειλή με τα δόντια τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως, αντίθετα με ό,τι ενδεχομένως μπορεί να σκεφτεί κανείς όταν ακούει για σκύλους Ειδικών Δυνάμεων, το δίδυμο φάνηκε…ιδιαίτερα φιλικό με τους επισκέπτες (ειδικά ο Τζακ, που ήταν όλο χαρές, ενώ η Τζίνα ήταν μάλλον πιο «προβλεπέ»- αν και σε καμία περίπτωση επιθετική). Βεβαίως, ούτε αυτό είναι τυχαίο, καθώς τα σκυλιά εκπαιδεύονται έτσι ώστε να έχουν πλήρη κοινωνικοποίηση, προκειμένου να μπορούν να ενσωματώνονται εύκολα σε νέες ομάδες καταδρομών και να επιχειρούν χωρίς προβλήματα με τους νέους ανθρώπους- συναδέλφους που θα συναντήσουν εκεί.