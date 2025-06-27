Σοκ έχει προκαλέσει στη Λάρισα η κατάρρευση ενός κοριτσιού μόλις 18 ετών σε γυμναστήριο το απόγευμα της Πέμπτης (26/6).

Η κοπέλα έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις τις και κατά πληροφορίες του οnlarissa.gr υπέστη δύο ανακοπές καρδιάς. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο της έκαναν ΚΑΡΠΑ και τη μετέφεραν άμεσα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Από το ΓΝΛ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου η 18χρονη, σύμφωνα με την κρίση των ιατρών έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι.

Η νεαρή νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και η κατάστασή της εκτιμάται ως κρίσιμη.

Πηγή: Onlarissa