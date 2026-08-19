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Ένα σοκαριστικό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Τετάρτη (19/8) καθώς οι αρχές εντόπισαν νεκρή μία 60χρονη σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Λάρισα.

Πιο συγκεκριμένα, η πολυκατοικία βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η γυναίκα είχε αφήσει εδώ και αρκετό καιρό την τελευταία της πνοή.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα ήταν νεκρή για διάστημα τουλάχιστον 1,5 έτους, ενώ στο σημείο δεν προσήλθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να περισυλλέξει την σορό, αλλά όχημα από γραφείο τελετών.

Η διαχειρίστρια της εν λόγω πολυκατοικίας τόνισε ότι η 60χρονη, «είχε να πληρώσει κοινόχρηστα από τον Οκτώβριο του 2024» και πρόσθεσε ότι «ήταν μία μοναχική, ευγενική και πολύ συνεπής κυρία, ωστόσο φαίνεται πως δεν την αναζήτησε κανείς οικείος της από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της».

Η γυναίκα έχει μία αδελφή που διαμένει στη Θεσσαλονίκη, η οποία ειδοποιήθηκε για το δυσάρεστο γεγονός. Σε εξέλιξη βρίσκεται προανακριτική έρευνα, ώστε να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια, αλλά και η περίοδος του θανάτου.

Πηγή: onlarissa.gr