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Μέλη του Ρουβίκωνα επιτέθηκαν με βαριοπούλες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Βιολάντα στη Λάρισα το βράδυ του Σαββάτου (26/09).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Ρουβίκωνα», η επίθεση έγινε ως διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

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Σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα social media φαίνονται μέλη της οργάνωσης να βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, κρατώντας στα χέρια βαριοπούλες και να σπάνε τις τζαμαρίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ρουβίκωνα:

«ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΙΣ ΝΕΚΡΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ

Εννιά μήνες πριν 5 εργάτριες δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της βάρδιάς τους, στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα. Ο Τζιωρτζιώτης, σήμερα έχει ήδη αποφυλακιστεί, συνεχίζει σαν μην συνέβη τίποτα τις μπίζνες του και μάλιστα απολύοντας όσους εργαζόμενους κατέθεσαν εναντίον του σχετικά με τη διαρροή αερίου.

Για εμάς αυτές οι γυναίκες δεν ήταν απλώς αριθμοί. Ήταν μάνες, συντρόφισσες, αδερφές, κόρες που πάλευαν μέρα νύχτα για την επιβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους. Ήταν μαχήτριες της ζωής που το κάθε σκουπίδι όπως ο Τζιωρτζιώτης όφειλε να μεριμνεί για την ασφάλειά τους και να σέβεται τις ζωές τους.

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Βασιλική Σκαμπαρδώνη

Έλενα Κατσαρού

Σταυρούλα Μπουκουβάλα

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Αναστασία Νάσιου

Αγάπη Μπουνόβα

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