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Σοβαρές καταγγελίες έχουν προκύψει σε βάρος ελεγκτή της ΣΤΑΣΥ, μετά από αναφορά επιβάτη, ο οποίος υποστήριξε ότι του ζητήθηκαν 20 ευρώ προκειμένου να αποφύγει την επιβολή προστίμου επειδή δεν διέθετε εισιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, ο συγκεκριμένος ελεγκτής φέρεται να ακολουθούσε συγκεκριμένη πρακτική: προσέγγιζε επιβάτες που είχαν εντοπιστεί χωρίς εισιτήριο και στη συνέχεια τους απομάκρυνε από τους υπόλοιπους ελεγκτές, προκειμένου να τους κάνει την επίμαχη πρόταση.

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Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η φερόμενη δράση του έχει καταγραφεί και από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, αφού λάμβανε τα χρήματα, χρησιμοποιούσε τη δική του κάρτα στα scanner που βρίσκονται στις μπάρες εισόδου, επιτρέποντας έτσι στους επιβάτες να συνεχίσουν τη διαδρομή τους χωρίς να τους επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ, Σπύρος Ρεβύθης, ο οποίος κατήγγειλε ότι μετά το περιστατικό ο ελεγκτής μετακινήθηκε σε νέα θέση και σήμερα εργάζεται ως σταθμάρχης, κάνοντας λόγο για προαγωγή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις Σταθερές Συγκοινωνίες, η μετακίνηση από τη θέση του ελεγκτή στη θέση του σταθμάρχη δεν συνιστά προαγωγή και, όπως αναφέρεται, έχουν ήδη τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο εργαζόμενος έχει ήδη περάσει από πειθαρχική διαδικασία, ενώ η έρευνα για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη. Ο Σπύρος Ρεβύθης άφησε ακόμη αιχμές αναφέροντας ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος είχε στο παρελθόν εργαστεί σε πολιτικό γραφείο γνωστού ευρωβουλευτή.

Η απάντηση της ΣΤΑ.ΣΥ

«Σχετικά με υπόθεση υπαλλήλου της ΣΤΑ.ΣΥ, ελεγκτή κομίστρου, που ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη για υπόθεση φερόμενης κατάχρησης χρημάτων, διευκρινίζονται τα εξής:

Μετά από σχετική καταγγελία, η ΣΤΑ.ΣΥ κίνησε άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, που προβλέπουν εσωτερική έρευνα, πειθαρχική διαδικασία και κλήση σε απολογία. Στον συγκεκριμένο υπάλληλο επιβλήθηκε ποινή προσωρινής παύσης καθηκόντων, η υπόθεση εστάλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και από τις αρμόδιες Αρχές ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη.

Μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ο εργαζόμενος επανήλθε στην εταιρεία με μεταβολή ειδικότητας. Τοποθετήθηκε σε θέση θυρωρού και στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη, κατόπιν συμμετοχής του σε σχετική εσωτερική διαδικασία και αφού ολοκλήρωσε την απαιτούμενη εκπαίδευση. Επισημαίνεται, ότι η ειδικότητα του σταθμάρχη δεν περιλαμβάνει καθήκοντα διαχείρισης ή είσπραξης χρημάτων και δεν σχετίζεται με οικονομικές συναλλαγές ή διαχείριση κυκλοφορίας συρμών.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. διαχειρίζεται κάθε καταγγελία, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και διασφαλίζοντας την τήρηση των αρχών της νομιμότητας και του τεκμηρίου αθωότητας».