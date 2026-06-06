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Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση νεαρής γυναίκας, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, με το θύμα να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο έγινε στις 06:30 το πρωί, στην οδό Κομνηνών 73, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη, όταν λεωφορείο χτύπησε την 24χρονη που διέσχιζε τον δρόμο. Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας για την παράσυρση.

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Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε την νεαρή και την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας.

Με ανακοίνωσή του, το ΚΤΕΛ διευκρινίζει πως έγινε το τροχαίο, ενώ όπως αναφέρει η 24χρονη υπέστη κάταγμα στο πόδι, ωστόσο άμεσα έφτασαν στο σημείο η Τροχαία, το ΕΚΑΒ και η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχημάτων της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 06:25 , νεαρή γυναίκα παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, όταν επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα την οδό Κομνηνών , στο Ωραιόκαστρο, σε σημείο που δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.

Το αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Παλαιόκαστρο – Ν.Σ.Σ., με ώρα αναχώρησης από το τέρμα Παλαιοκάστρου, τις 06:15. Λίγο πριν την άφιξη του λεωφορείου στη στάση “Έκκλησία”, η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο, μπροστά από το όχημα που βρισκόταν σε κίνηση. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.

Αμέσως, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε, κλήθηκε απο τον οδηγό η Τροχαία, το ΕΚΑΒ και η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχημάτων της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Η γυναίκα, η οποία υπέστη κάταγμα στο πόδι, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται.

Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, επ αφορμή του συμβάντος, εφιστά την προσοχή των πεζών και των επιβατών των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς, βιαστικές ενέργειες, μπορούν να γίνουν αιτία πρόκλησης ατυχημάτων.

Η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε εκφράζει τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση της 24χρονης».