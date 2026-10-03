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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, λίγο πριν από την είσοδο της Κορίνθου, με δύο άτομα να τραυματίζονται σοβαρά.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα ένα από τα οχήματα να βγει εκτός πορείας λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης. Στη συνέχεια, προσέκρουσε διαδοχικά σε κολώνες φωτισμού, πριν ακινητοποιηθεί πάνω σε τέταρτη κολώνα.

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Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων από το όχημα.

Απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΙΧΕ όχημα συνεπεία τροχαίου στην Κόρινθο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. October 2, 2026

Οι δύο τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο, καθώς φέρουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σοβαρά τραύματα.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου έχουν αναλάβει οι αρμόδιες Αρχές.