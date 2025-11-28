Μέσα σε κλίμα οδύνης και σπαραγμού, αποχαιρέτησαν σήμερα (28/11) συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί, τον άτυχο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, τον 19χρονο ΕΠΟΠ στρατιώτη από το Τυμπάκι, που έχασε την ζωή του κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στην Ρόδο.

Λίγο πριν τις 11 το πρωί το φέρετρο του νεαρού οπλίτη έφτασε στην εκκλησία τυλιγμένο με τη γαλανόλευκη σημαία. Η κηδεία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι, ενώ τα σχολεία της περιοχής παρέμειναν κλειστά, με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη.

Από νωρίς, πλήθος κόσμου βρέθηκε δίπλα στην οικογένεια του άτυχου 19χρονου και στην κηδεία έδωσαν το παρών μεταξύ άλλων ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΜ) Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, ο Διοικητής της 95ης Ανώτερης Διοίκησης Ταχείας Επέμβασης (ΑΔΤΕ) Υποστράτηγος Σπύρος Κογιάννης και ο Διοικητής της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης (44 ΣΔΙ) Ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.

Επίσης επικήδειο εκφώνησε ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ, όπου υπηρετούσε ο 19χρονος. Επιπρόσθετα, παραβρίσκεται τμήμα απόδοσης τιμών και τμήμα απόδοσης αποχαιρετιστήριων βολών από τη 44 ΣΔΙ.

Που στρέφονται οι έρευνες των αρχών

Στο εάν υπήρξε μία λάθος κίνηση ή αστοχία υλικού ερευνούν οι αρχές, που προσπαθούν να ρίξουν «φως» στα αίτια θανάτου του 19χρονου Ραφαήλ και στον κρίσιμο τραυματισμό ενός ακόμη στελέχους, 39 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Παράλληλα, οι αρχές αναζητούσαν χθες τον μοχλό ασφαλείας, το οποίο εάν εντοπιστεί θα αποτελέσει «το μαύρο κουτί» και θα δώσει σημαντικές πληροφορίες σε εκείνους που θα το εξετάσουν. Σήμερα, αναμένεται να γίνει έρευνα από τον πυροτεχνουργό-πραγματογνώμοντα, που έχει οριστεί από την οικογένεια του 19χρονου.

(Με πληροφορίες από patris.gr, ΑΠΕ)