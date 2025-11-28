«Μουδιασμένη» παραμένει ολόκληρη η χώρα μετά το τραγικό δυστύχημα στο Πεδίο Βολής της Ρόδου, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος φαντάρος Ραφαήλ–Γιώργος κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, ενώ ο 39χρονος επιλοχίας τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με το patris.gr, η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και τα στοιχεία που συγκεντρώνονται πρέπει να αποτυπώσουν με ακρίβεια τη σκληρή πραγματικότητα.

Το ερώτημα που απασχολεί τις αρχές είναι αν το δυστύχημα οφείλεται σε μία λανθασμένη κίνηση, σε αστοχία υλικού ή σε συνδυασμό των δύο. Στελέχη του στρατού και της Αστυνομίας αναζητούν απαντήσεις στο αποκλεισμένο σημείο της τραγωδίας, πραγματοποιώντας αυτοψίες για την ανεύρεση κρίσιμων ευρημάτων.

Προβληματισμός για το σημείο της έκρηξης

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το σημείο όπου συνέβη η έκρηξη βρίσκεται περίπου 100 μέτρα αριστερά από το επίσημο πεδίο βολής χειροβομβίδων. Το Πεδίο Βολής της Ρόδου είναι σχεδιασμένο κατά τα νατοϊκά πρότυπα, παρόμοιο με εκείνο στις Γούρνες, και σύμφωνα με γνώστες δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν χειροβομβίδες στο συγκεκριμένο σημείο.

Η χθεσινή έρευνα ήταν εξονυχιστική και δεν περιορίστηκε στο πεδίο της έκρηξης. Για ώρες οι πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας και τα κλιμάκια της Σήμανσης από την Ασφάλεια Ρόδου εξέταζαν όλους τους γύρω χώρους.

Ένα από τα ευρήματα που αναζητούνταν ήταν ο μοχλός ασφαλείας της χειροβομβίδας. Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, αν εντοπιστεί, θα λειτουργήσει σαν «μαύρο κουτί». Ο μοχλός θα εξεταστεί για να διαπιστωθεί εάν έχει δύο οπές και αν αυτές είναι κλειστές· στοιχείο που θα δώσει σημαντικές απαντήσεις για τα αίτια της πρόωρης έκρηξης. Παρότι θα έπρεπε να εντοπιστεί σε μικρή ακτίνα από το σημείο, δεν έχει βρεθεί, με αποτέλεσμα η έρευνα να επεκτείνεται σε μεγαλύτερη περιοχή. Η αστοχία υλικού παραμένει ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζονται.

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτοψία ο πυροτεχνουργός–πραγματογνώμονας που έχει οριστεί από την οικογένεια του 19χρονου. Θα ακολουθήσει η έρευνα του στρατού, ο οποίος πρέπει να παραλάβει τα οχήματα και τον εξοπλισμό που βρίσκονταν εκεί την ημέρα του δυστυχήματος.

Το τελευταίο αντίο

Σήμερα το Τυμπάκι αποχαιρετά τον 19χρονο οπλίτη Ραφαήλ–Γιώργο Γαλυφιανάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι θα συγκεντρωθούν για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Η σορός του έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με το φέρετρο σκεπασμένο με τη γαλανόλευκη. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο πατρικό του σπίτι στο Τυμπάκι, όπου διανυκτέρευσε σύμφωνα με τοπικά έθιμα. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι ιδιαίτερα βαριά, με την οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την κοινότητα να προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια ενός νέου που χάθηκε τόσο ξαφνικά και άδικα.

Στην Κρήτη ο αρχηγός του ΓΕΣ για την κηδεία

Στην Κρήτη βρίσκεται σήμερα ο αρχηγός του ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης προκειμένου να παρευρεθεί στην κηδεία του 19χρονου φαντάρου, Ραφαήλ – Γιώργου.

Μαζί με τον κ. Κωστίδη, ταξίδεψε και ο διευθυντής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ), υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης.

