Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Μαντόνα βρέθηκε αθόρυβα στα Μετέωρα ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, πραγματοποιώντας ιδιωτική επίσκεψη στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ. Η «βασίλισσα της ποπ» έφτασε στην περιοχή με ελικόπτερο και, σύμφωνα με το stagonnews.gr και τον δημοσιογράφο Νικόλαο Γκιάτα, ξεναγήθηκε στη Μονή, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την ιστορία και την πνευματική παράδοση του μοναστικού συγκροτήματος.

Η διάσημη τραγουδίστρια έφτασε την Παρασκευή 14 Αυγούστου, με το ελικόπτερο να προσγειώνεται στο γήπεδο της Περιστέρας. Από εκεί κατευθύνθηκε προς τη Μονή Βαρλαάμ, όπου την υποδέχθηκε ο Καθηγούμενος, πατέρας Βενέδικτος.

Advertisement

Advertisement

Ο ηγούμενος μίλησε στη Μαντόνα για την ιστορία της Μονής, τη μοναστική ζωή και την ιδιαίτερη πνευματική κληρονομιά των Μετεώρων, ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής της τής παρουσιάστηκαν σημαντικοί χώροι και εκκλησιαστικά κειμήλια.

Πηγή: stagonnews.gr

Πηγή: stagonnews.gr

Το ελικόπτερο με το οποίο έφτασε στη Μονή Βαρλαάμ

Το stagonnews.gr δημοσίευσε αποκλειστικό βίντεο και φωτογραφίες από την επίσκεψη, καταγράφοντας στιγμιότυπα τόσο από το εσωτερικό όσο και από τον εξωτερικό χώρο της Μονής.

Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής της επίσκεψης, η Μαντόνα αναχώρησε από τα Μετέωρα, αφήνοντας πίσω της μια ιδιαίτερη παρουσία σε έναν από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς της Ελλάδας.

(Με πληροφορίες από stagonnews.gr)