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Στην Ελλάδα βρίσκεται ξανά ο Σταύρος Φλώρος, περίπου δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστη κατά τη συμμετοχή του στο Survivor.

Ο παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης, στον οποίο είχε απονεμηθεί το χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ, τραυματίστηκε σοβαρά όταν είχε μεταβεί για ψαροντούφεκο σε παραλία του Αγίου Δομίνικου. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

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Μετά το περιστατικό, ο Σταύρος Φλώρος μεταφέρθηκε στο Μαϊάμι, όπου ξεκίνησε το πρόγραμμα αποκατάστασής του.

Την επιστροφή του στην Ελλάδα έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία για τους διαδικτυακούς του φίλους. Στο στιγμιότυπο εμφανίζεται χαμογελαστός, καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, στο αεροδρόμιο, αποκαλύπτοντας πως πλέον βρίσκεται ξανά στη χώρα.