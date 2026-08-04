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Στη Μητρόπολη Αθηνών τελείται σήμερα, Τρίτη 4/8 η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών.

Τον επικήδειο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τιμώντας τη μακρά πολιτική διαδρομή και την προσφορά του εκλιπόντος στη δημόσια ζωή της χώρας.

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Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η ταφή

Η ταφή του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας (της οποίας υπήρξε αντιπρόεδρος) και επί μακρών διατελέσαντα υπουργού σε τομείς πρωταρχικής σημασίας, όπως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Εμπορίου και Δικαιοσύνης, θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Πλήθος κόσμου συνεχίζει να καταφτάνει στην Μητρόπολη

Πριν από λίγο το κατώφλι της Μητρόπολης πέρασαν ο Κώστας Σκρέκας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κώστής Χατζηδάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κ.α.

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI