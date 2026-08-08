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Ένα απρόοπτο περιστατικό διέκοψε για λίγο τις καλοκαιρινές διακοπές του Ιβάν Σβιτάιλο στην Κέρκυρα, όπου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες μαζί με την οικογένειά του.

Ο γνωστός χορευτής και χορογράφος ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στην περιοχή του αστραγάλου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επισκεφθεί ιατρικό κέντρο για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

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Αρχικά πραγματοποιήθηκε ακτινογραφία, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να γίνει και μαγνητική τομογραφία στην περιοχή της φτέρνας, προκειμένου να διερευνηθεί η αιτία των ενοχλήσεων.

Ο Ιβάν Σβιτάιλο μοιράστηκε την περιπέτειά του με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια εικόνα από την εξέταση του ποδιού του. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς προκλήθηκε ο τραυματισμός.

Παρά την αναπάντεχη εξέλιξη, ο ίδιος αντιμετώπισε την κατάσταση με αισιοδοξία, κάνοντας μάλιστα έναν συμβολικό παραλληλισμό με τον μυθικό Αχιλλέα.

«Κάθε εμπόδιο για καλό. Η αχίλλειος πτέρνα μου. Ακόμα και ο μέγας Αχιλλέας είχε την αδυναμία του. Με θάρρος, θα σηκωθώ πιο δυνατός», έγραψε χαρακτηριστικά.

Έτσι, μια περίοδος χαλάρωσης και οικογενειακών στιγμών μετατράπηκε απρόσμενα σε μια μικρή περιπέτεια, με τον Ιβάν Σβιτάιλο να παραμένει αισιόδοξος για την αποκατάστασή του.