Συγκίνηση προκάλεσε η ιστορία του Κώστα Θεοφίλου από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποχαιρέτησε τα 450 πρόβατα της ιστορικής φυλής Ρουμλουκιού, τα οποία αναμένεται να θανατωθούν λόγω της ευλογιάς. Ο κτηνοτρόφος μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» συγκλόνισε, ζητώντας «συγγνώμη» από τον κόσμο για την έκταση που πήρε το θέμα.

«Συγγνώμη για την αναστάτωση, δεν ήθελα να πάρει το θέμα τόσο μεγάλη έκταση. Θέλω να απολογηθώ γιατί το βίντεο το έκανα για μένα για ανάμνηση, για το αύριο και δημοσιεύτηκε συγκινώντας το πανελλήνιο» είπε ο κύριος Θεοφίλου. Όπως επισήμανε, η ευλογιά είναι μία ασθένεια που μπορεί με τους κατάλληλους τρόπους να αφήσει ζωντανό το υπόλοιπο κεφάλαιο.

«Κάνουμε κτηνοτροφία για να διατηρήσουμε το ζωικό κεφάλαιο. Δεν γίνεται να έχουμε το τελευταίο κοπάδι και να μιλάμε για διασπορά του ιού. Σε ποιον να διασπείρω τον ιό; 35 χιλιόμετρα δεν υπάρχει πρόβατο, ο ιός είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο. Όλα τα γίδια τα έχω στο ακέραιο» είπε και συμπλήρωσε: «Δεν αναπληρώνω το κοπάδι μου, έχω χίλια προβλήματα υγείας, η σύζυγός μου πέρασε καρκίνο. Δεν θα ξανακάνω πρόβατα. Δεν θέλω άλλα πρόβατα, θέλω τα δικά μου».

Ο κτηνοτρόφος διευκρίνισε ότι τα πρόβατα δεν έχουν ακόμα θανατωθεί λόγω καιρικών συνθηκών, καθώς βρέχει κάθε μέρα. Σημείωσε ότι τα συγκεκριμένα πρόβατα είναι τα μοναδικά της φυλής Ρουμλουκιού σε όλη την Ελλάδα. «Είναι και τα τελευταία πρόβατα του νομού. Σαράντα κοπάδια είχε ο νομός, θανατώθηκαν όλα» είπε, προσθέτοντας ότι όσο είναι ανοιχτός ο φάκελός του, δεν μπορεί να «καθαρίσει» ο νομός.

«Μέχρι το ‘55 είχαμε πολύ σοβαρό πρόβατο. Είχαμε 220 πρόβατα και ζήσαν τα 46. Αλλά από τα 46 έγιναν κοπάδι. Το θέμα είναι η αντιμετώπιση στο λάθος, που είναι πάλι λάθος. Δεν γίνεται να αντιμετωπίζεται με θάνατο αυτό που προσπαθεί να ζήσει», υπογράμμισε. «Τα πρόβατα τα γιάτρεψα γιατί ήξερα ότι θα πεθάνει ένα τμήμα και τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν τη ζωή».

«Η προβατίνα, η διαταγή της από το Θεό είναι να δίνει τη ζωή της για να ζούμε οι υπόλοιποι. Ο θάνατος είναι σίγουρος, η ζωή είναι που θέλει κάθε μέρα αγώνα. Είναι ο αμνός του Θεού, πάντα δικαιώνεται το πρόβατο», κατέληξε ο κτηνοτρόφος.