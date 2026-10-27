Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Λήξη συναγερμού σήμανε στα Εξάρχεια. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε ύποπτη τσάντα που είχε εντοπιστεί νωρίτερα στην περιοχή, χωρίς να βρεθεί κάτι επικίνδυνο στο εσωτερικό της.

Στο σημείο έσπευσε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να ελέγξει την τσάντα που προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών.

Advertisement

Advertisement

Νωρίτερα, για λόγους ασφαλείας, η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε δρόμους της περιοχής.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία είχε διακοπεί στην οδό Μπενάκη, από το ύψος της οδού Καλλιδρομίου έως την οδό Ερεσσού, καθώς και στην οδό Καλλιδρομίου από το ύψος της οδού Ζωοδόχου Πηγής.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη διαπίστωση ότι η τσάντα δεν περιείχε κάτι ύποπτο, σήμανε λήξη συναγερμού