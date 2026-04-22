Η νεαρή Μυρτώ που έχασε την ζωή της στην Κεφαλονιά

Ο σύντροφος της 19χρονης Μυρτώς, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε ως περιορισμένη και χωρίς ιδιαίτερο περιεχόμενο την επικοινωνία που είχαν το μοιραίο βράδυ.

Όπως δήλωσε, οι επαφές τους ήταν «τυπικές», διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για τη συνηθισμένη επικοινωνία ενός ζευγαριού. «Υπήρξαν τυπικές επικοινωνίες, όπως κάθε άνθρωπος θα έβγαινε με την κοπέλα του και όταν πήγαινε σπίτι θα της έστελνε μήνυμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική συνομιλία μεταξύ τους, λέγοντας: «Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτό. Όπως κάθε άνθρωπος θα έβγαινε με την κοπέλα του και όταν πήγαινε σπίτι θα έστελνε μήνυμα». Πρόσθεσε επίσης ότι η μοναδική αναφορά που έγινε αφορούσε το ότι εκείνη του είπε πως τον είδε στην παραλιακή. «Δεν έχουμε πει κάτι, μωρέ. Μου λέει ότι με είδε στην παραλιακή, της λέω “δεν σε είδα”, γιατί όντως δεν την είδα. Αυτά», σημείωσε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι είχε αφήσει τη 19χρονη μαζί με τη τρανς φίλη της, την Ολίβια, καθώς ο ίδιος αποχώρησε για να επιστρέψει στο σπίτι του. «Ναι, την άφησα, γιατί εγώ πήγα σπίτι να πάρω ένα powerbank», δήλωσε.

Τέλος, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε καμία πρόσκληση από την πλευρά της 19χρονης για να μεταβεί στο δωμάτιο όπου βρισκόταν με άλλα άτομα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όχι, δεν με προσκάλεσε κάπου».