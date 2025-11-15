Στην καρδιά της Αθήνας, πίσω από πάρκα και δρόμους που σήμερα μοιάζουν αθώοι, κρύβονται τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Συγκεκριμένα, την περίοδο της δικτατορίας της επταετίας 1967 – 1974 όπου την εξουσία είχε αρπάξει με τη βία των όπλων η Χούντα των συνταγματαρχών.

Το UpStories ταξιδεύει στα κολαστήρια της Χούντας, το ΕΑΤ-ΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερίας και την ταράτσα στην οδό Μπουμπουλίνας στα Εξάρχεια, σημεία όπου η δικτατορία έδειξε το πλέον απάνθρωπο πρόσωπό της.

Advertisement

Advertisement

Εδώ, άνθρωποι βασανίστηκαν. Η ελευθερία φυλακίστηκε. Αλλά η μνήμη έμεινε ζωντανή.

Με σπάνια πλάνα drone, αφήγηση και τεκμήρια, το βίντεο αποκαλύπτει τα σημεία όπου γράφτηκε η πιο σκοτεινή σελίδα της επταετίας των πραξικοπηματιών.