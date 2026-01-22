Σαφή αναφορά στη χούντα έκανε από το βήμα της Βουλής, αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο ανεξάρτητος, πρώην Σπαρτιάτης, βουλευτής Διονύσης Βαλτογιάννης. «Αν θέλετε να ζήσει ο πρωτογενής τομέας δύο είναι οι λύσεις. Ή παραιτείστε και πάμε σε εκλογές ή κάνετε αυτό που έγινε το Μάρτιο του 1968, πλήρης διαγραφή αγροτικών χρεών» είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής, εξυμνώντας, επί της ουσίας, την χουντική Επταετία κατά την τοποθέτηση του στην συζήτηση για την συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό.

Η αναφορά του Διονύση Βαλτογιάννη στη Χούντα έφερε την οργισμένη αντίδραση της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, ενώ τα κόμματα ζήτησαν να ληφθούν και πειθαρχικά μέτρα εις βάρος του.

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου, παίρνοντας τον λόγο, τόνισε πως «είναι ντροπή από βουλευτή που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα, να επικαλείται πράξεις της χούντας οι οποίες πέραν της αναποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής, στην συνέχεια η χώρα κλήθηκε να πληρώσει πολλαπλάσια. Όταν όμως έχουν καταστρατηγηθεί βασικότερα ζητήματα τι να συζητήσουμε για οικονομική πολιτική. Ήταν απαράδεκτη στιγμή και πρέπει να ληφθούν δέοντα μέτρα».

Τις αναφορές Βαλτογιάννη στη χούντα καταδίκασε και ο Δημήτρης Μάντζος του ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως «είναι ανεπίτρεπτο 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση να ακούγονται φράσεις που μας γυρίζουν πίσω στη σκοτεινή επταετία». Ο Κώστας Μπάρκας του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως είναι ντροπή να γίνονται τέτοιες αναφορές στη Βουλή και ζήτησε να γίνει γνωστό το περιστατικό στον Πρόεδρο της Βουλής. Απερίφραστα καταδίκασε τις αναφορές Βαλτογιάννη για τη χούντα και ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας πως «είναι απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες αναφορές στη μαύρη περίοδο της δικτατορίας».