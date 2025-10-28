Με ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και υπερηφάνεια, οι μαθητές από τα ακριτικά νησιά Οινούσες και Άη Στράτη στο ανατολικό Αιγαίο, συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Στον Άγιο Ευστράτιο, ένα μικρό, απομονωμένο νησί που βρίσκεται στα νότια της Λήμνου, συνολικά 21 μαθητές συμμετείχαν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. «Το ζούμε διαφορετικά, είμαστε μια οικογένεια», τόνισε μια μαθήτρια που μένει μόνιμα στο νησί του Άη Στράτη.

Όπως αναφέρουν οι μαθητές, στην παρέλαση θέλουν να συμμετέχουν όλοι, κάτι που όπως περιγράφουν είναι ιδιαίτερα τιμητικό για τον τόπο τους.

Στις Οινούσες, στην παρέλαση συμμετείχε η ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, το Ναυτικό Λύκειο, το Γενικό Λύκειο καθώς και οι μαθητές του δημοτικού και του νηπιαγωγείου του νησιού.