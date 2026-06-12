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Μία συνεχόμενη παραβατική συμπεριφορά είδαν από τους κατηγορούμενους αστυνομικούς τα στελέχη των Εσωτερικών Υποθέσεων, κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους για την εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών με αρχηγό τον πρώην ποδοσφαιριστή.

Ο Υπαστυνόμος Β’ και ο αστυφύλακας, οι οποίοι είχαν αναλάβει μεταξύ άλλων τα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό του μπάσκετ, φέρονται να έλαβαν το ποσό των εννιακοσίων ευρώ, προκειμένου να επιτρέψουν σε άτομα του κοντινού τους περιβάλλοντος να μπουν στο κλειστό του ΟΑΚΑ, χωρίς εισιτήριο, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα Ολυμπιακού – Ρεάλ Μαδρίτης.

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Ένας από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς στις 5 Απριλίου έσπευσε να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος να χαμηλώσει την ένταση της μουσικής, καθώς είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του, ενώ με συνάδελφό του έπεισαν ένα άτομο ότι είχαν δικηγόρο για να τον βοηθήσει σε εκκρεμή ποινική υπόθεση έναντι 150 ευρώ, μόνο που το συνέταξαν μόνοι τους το έγγραφο και μοιράστηκαν τα χρήματα.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα.