Λίγες ημέρες μετά το ατύχημα με το κορίτσι 9 χρόνων στην Αρτέμιδα, όπου έπαθε ηλεκτροπληξία αγγίζοντας γυμνά καλώδια κολόνας φωτισμού σε παιδική χαρά, ένα νέο περιστατικό, αυτή τη φορά στο Τατόι και με θύματα μία μητέρα και το 1,5 χρόνων κοριτσάκι της, έρχεται να προκαλέσει περισσότερη ανησυχία.

Το νέο περιστατικό έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (27.09.2025). Η μητέρα και η κόρη της έπαθαν ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια σε πάρκο με ζώα σε καφετέρια στο Τατόι. Η μικρή κοίταζε τα ζώα όταν ακούμπησε ξύλο από την περίφραξη του πάρκου. Χωρίς να το ξέρει, κάτω από το ξύλο υπήρχε ένα σκοινί με ρεύμα.

Λόγω του ότι η μητέρα της μικρής της κρατούσε το χέρι, έπαθε και η ίδια ηλεκτροπληξία.

«Υπάρχει ένας πλαισιωμένος χώρος με ξύλα, όπου μέσα έχει άλογα. Ακριβώς κάτω από το ξύλο, έχει ένα σκοινί, σαν κορδέλα, το οποίο έχει ρεύμα. Το παιδί καθώς κοιτούσε τα άλογα ακούμπησε με το χέρι της αυτή την κορδέλα, και τη χτύπησε το ρεύμα. Το παιδί άρχισε να κλαίει, ενώ το ρεύμα διαπέρασε και τη μητέρα του, την αδελφή μου, που της κρατούσε το χέρι», είπε στο ίδιο η θεία της μικρής.

Μητέρα και κόρη μεταφέρθηκαν και στο νοσοκομείο καθώς ξεκίνησαν να νιώθουν αδιαθεσία. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη και τη νοσηλεία τους.