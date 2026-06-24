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Το πλήρωμα αναβιώνει τις θαλάσσιες μετακινήσεις της Νεολιθικής εποχής διασχίζοντας το Αιγαίο με ένα σκάφος κατασκευασμένο από κορμό δέντρου.

Οι συμμετέχοντες συλλέγουν δεδομένα για την πειραματική αρχαιολογία ενώ η προσπάθειά τους καταγράφεται για τη δημιουργία ενός διεθνούς ντοκιμαντέρ.

Το ταξίδι ξεκίνησε από την Αλεξανδρούπολη και θα συνεχιστεί προς την Αλόννησο και τη Σκόπελο με τελικό προορισμό τον Βόλο.

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Ένα εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν το πρωί της Τρίτης οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Λήμνου, όταν ένα προϊστορικού τύπου ξύλινο σκάφος με 22 κωπηλάτες εμφανίστηκε στα νερά της παραλίας Νέας Μαδύτου στη Μύρινα, θυμίζοντας εικόνες από τη Νεολιθική εποχή.

Πρόκειται για τη διεθνή επιστημονική αποστολή «Monoxylon V 2026», μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που συνδυάζει την πειραματική αρχαιολογία με τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα, επιχειρώντας να αναβιώσει τις θαλάσσιες μετακινήσεις των ανθρώπων πριν από περίπου 9.000 χρόνια.

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Το ταξίδι των σύγχρονων «Αργοναυτών» ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου από την Αλεξανδρούπολη, με πρώτο σταθμό τη Σαμοθράκη. Την Τρίτη το πλήρωμα έφτασε στη Λήμνο, έπειτα από μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή. Για να διασχίσουν το ανοιχτό πέλαγος, οι 22 κωπηλάτες χρειάστηκε να αγωνιστούν επί περισσότερες από 15 ώρες απέναντι σε κύματα και αντίξοες συνθήκες, αποδεικνύοντας τόσο τις ανθρώπινες αντοχές όσο και τις δυνατότητες των αρχαίων πλεούμενων.

Το σκάφος είναι μονόξυλο, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από έναν και μόνο κορμό δέντρου. Ο σχεδιασμός του βασίζεται σε αρχαιολογικό εύρημα της Νεολιθικής περιόδου που εντοπίστηκε στη λίμνη Bracciano της Ιταλίας, ενώ παρόμοια ευρήματα έχουν καταγραφεί και στον ελλαδικό χώρο.

Η ομάδα του Monoxylon διαθέτει εμπειρία τριών δεκαετιών, έχοντας πραγματοποιήσει αντίστοιχες αποστολές το 1995, το 1998, το 2019 και το 2023. Βασικός στόχος του εγχειρήματος είναι να διερευνηθεί στην πράξη ο τρόπος με τον οποίο οι προϊστορικοί πληθυσμοί ταξίδευαν στο Αιγαίο. Οι επιστήμονες συλλέγουν πολύτιμα δεδομένα σχετικά με την ταχύτητα του σκάφους, τη μεταφορική του ικανότητα, τη συμβολή του πανιού στις θαλάσσιες μετακινήσεις και την αποτελεσματικότητα διαφορετικών τύπων κουπιών.

Στην αποστολή συμμετέχουν και Έλληνες αρχαιολόγοι, ενώ όλη η προσπάθεια καταγράφεται για τη δημιουργία διεθνούς ντοκιμαντέρ. Η παραγωγή θα περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, και σκηνές μυθοπλασίας, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Νεολιθικής εποχής.

Εφόσον οι καιρικές συνθήκες παραμείνουν ευνοϊκές, το ταξίδι θα συνεχιστεί με επόμενους σταθμούς την Αλόννησο και τη Σκόπελο, πριν ολοκληρωθεί στον τελικό προορισμό της αποστολής, τον Βόλο.

Πηγή: Limnos Live