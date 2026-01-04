Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής πραγματοποίησαν ένα ταξίδι στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των εορτών, με προορισμό το Λονδίνο.

Η παρουσιάστρια απαθανατίστηκε τόσο μόνη της όσο και μαζί με τον σύντροφό της στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας, καταγράφοντας παράλληλα χαρακτηριστικά σημεία της πόλης.

Advertisement

Advertisement

Στη συνέχεια, μοιράστηκε ορισμένα από αυτά τα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε: «Μέρες στο Λονδίνο μαζί σου. Καλή χρονιά σε όλους…Να είναι μια χρονιά που θα σας φέρει πιο κοντά σε όσα αγαπάτε. Μια υπέροχη νέα αρχή για όλους».