Την εκταφή της σορού του Δημήτρη Ασλανίδη, θύματος της τραγωδίας των Τεμπών διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, χωρίς ωστόσο να κάνει δεκτό το αίτημα του πατέρα του, Παύλου Ασλανίδη για την διενέργεια τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Η εισαγγελική λειτουργός έκανε εν μέρει δεκτό το αίτημα του Π. Ασλανίδη για την εκταφή της σορού του παιδιού του, για να γίνει ταυτοποίηση μέσω εξέτασης DNA. Ωστόσο, η διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων για να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου του Δημήτρη Ασλανίδη απορρίφθηκε.

Την ίδια ακριβώς κατάληξη είχε και η διάταξη που εκδόθηκε επί του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος για 17η μέρα, ζητώντας να γίνει δεκτό το αίτημά του για τοξικολογικές εξετάσεις στον γιο του.

Η παραγγελία έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές προκειμένου να ενεργηθούν τα δέοντα.

Πηγή: dikastiko.gr