Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για όσους είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για το 2026 και το υπουργείο Οικονομικών, επί του παρόντος, δεν δείχνει διατεθειμένο να δώσει παράταση χρόνου.

Μάλιστα, φέτος, θα εφαρμοστεί νέο σύστημα επιβολής προστίμων για τους ιδιοκτήτες οχημάτων.

Πιο υψηλά πρόστιμα για κάθε μήνα που περνάει

Από φέτος, η ΑΑΔΕ εφαρμόζει κλιμακωτή προσαύξηση για όσους δεν πληρώσουν εγκαίρως:

1–31 Ιανουαρίου → +25%

1–28 Φεβρουαρίου → +50%

Από 1η Μαρτίου → +100% (διπλάσιο ποσό)

Και για να μην υπάρξει παρεξήγηση, υπάρχει και κατώτατο πρόστιμο 30 ευρώ, ακόμα κι αν τα τέλη που χρωστάς είναι χαμηλότερα.

Παραδείγματα

Τέλη Κυκλοφορίας: 150€

1–31 Ιανουαρίου → +25% = 187,50€

1–28 Φεβρουαρίου → +50% = 225€

Από 1η Μαρτίου → +100% (διπλάσιο ποσό) = 300€

Τέλη Κυκλοφορίας: 820€

1–31 Ιανουαρίου → +25% = 1025€

1–28 Φεβρουαρίου → +50% = 1230€

Από 1η Μαρτίου → +100% (διπλάσιο ποσό) = 1640€

Τέλη κυκλοφορίας: 1380€

1–31 Ιανουαρίου → +25% = 1725€

1–28 Φεβρουαρίου → +50% = 2070€

Από 1η Μαρτίου → +100% (διπλάσιο ποσό) = 2760€

«Παγίδες» και εξαιρέσεις

Έκανες μεταβίβαση φέτος; Αν πούλησες το ΙΧ μέσα στο 2025, δεν οφείλεις τα τέλη του 2026. Πληρώνει ο ιδιοκτήτης της 1ης Ιανουαρίου.

Είστε συνιδιοκτήτες; Αρκεί ένας να πληρώσει για όλους. Αλλά… Αν δεν πληρώσει κανείς, όλοι θεωρούνται συνυπόχρεοι!

Άλλαξες πινακίδες; Δεν επηρεάζεται η διαδικασία σε τίποτα. Τα αρχεία ενημερώνονται αυτόματα και εσύ πληρώνεις…

Έχεις δηλώσει το όχημα σε ακινησία; Αν το έχεις κάνει πριν την 1/1/2026, δεν χρωστάς τέλη. Δεν πληρώνεις τίποτα.

Ποιος πληρώνει πόσα

Η φόρμουλα μένει ίδια:

1) Οχήματα ταξινομημένα έως 31/10/2010 → πληρώνουν με βάση τον κυβισμό

Από 22€ μέχρι 1.380€ για κινητήρες άνω των 4.000cc.

2) Οχήματα από 1/11/2010 και μετά → πληρώνουν με βάση τα CO₂

Όσο ψηλότερες οι εκπομπές, τόσο υψηλότερα τα τέλη.

Τα πιο «καθαρά» μοντέλα πληρώνουν μηδενικά τέλη. Με άλλα λόγια, δεν πληρώνουν τίποτα!

