Ακόμα ένα περιστατικό με έναν ασυνείδητο οδηγό δόθηκε στην δημοσιότητα. Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός YouTuber «TOU BUSA O YIOS» εντόπισε στην Αττική Οδό έναν μοτοσικλετιστή, ο οποίος δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.

Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη τεθεί σε ισχύ ο νέος ΚΟΚ, ο οποίος περιλαμβάνει αυστηροποιημένες ποινές για συγκεκριμένες οδηγικές συμπεριφορές, όπως είναι για παράδειγμα οι αυτοσχέδιες κόντρες και οι επικίνδυνοι ελιγμοί, εξακολουθούν να παρατηρούνται παραβατικές συμπεριφορές, καθώς και οδηγοί οι οποίοι επιδεικνύουν πλήρη αδιαφορία.

Ένα τέτοιο περιστατικό καταγράφηκε πρόσφατα στην Αττική Οδό, όπου ένας μοτοσικλετιστής αναγνώρισε τον γνωστό YouTuber και έκοψε ταχύτητα για να πουν μερικές κουβέντες. Ο BUSA παρατήρησε ότι ο οδηγός του Suzuki GSXR είχε την μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες και του το ανέφερε.

Παρόλα αυτά, ο μοτοσικλετιστής φάνηκε να αδιαφορεί και να μην στέκεται στην φράση του YouTuber. Αντίθετα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι να του προτείνει να μπουν σε κόντρα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο μοτοσικλετιστής έστριψε στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, έκανε σούζα και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του BUSA.