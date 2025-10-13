Τραγικό τέλος είχε ο 60χρονος που είχε παρασύρει και σκοτώσει με το φορτηγό του μια 50χρονη μητέρα στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2025. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί, απεβίωσε στις φυλακές Κορυδαλλού, μόλις 1 μήνα μετά το περιστατικό.

Ο 60χρονος είχε συλληφθεί καθώς, όπως είχε διαπιστωθεί, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ, όταν παρέσυρε τη γυναίκα που κατευθυνόταν να παραλάβει το παιδί της από το ΚΔΑΠ.

Η 50χρονη είχε χάσει ακαριαία τη ζωή της μετά τη σφοδρή σύγκρουση.

Στην απολογία του ο οδηγός είχε δηλώσει μετανιωμένος, λέγοντας ότι ευχόταν να ήταν ο ίδιος στη θέση του θύματος, ενώ είχε ισχυριστεί πως η σύγκρουση συνέβη όταν τον τύφλωσαν τα φώτα του οχήματος της γυναίκας από το αντίθετο ρεύμα.