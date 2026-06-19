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Ασυνήθιστα ευρήματα που δημιουργούν ερωτήματα και πιθανές ύποπτες συμπτώσεις εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές και η ιατροδικαστής στο σπίτι της 80χρονης Γερμανίδας που βρέθηκε νεκρή στη Χαλκιδική.

Τα ευρήματα που εξετάζουν οι Αρχές

Κατά την αυτοψία, η ιατροδικαστής Θεσσαλονίκης, Αποστολία Ακριβούση, δεν διαπίστωσε εμφανή στοιχεία που να υποδεικνύουν άμεσα τα αίτια θανάτου. Ωστόσο, παρατήρησε ένα εύρημα στο μάτι της ηλικιωμένης, το οποίο θεωρείται άξιο περαιτέρω διερεύνησης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο μουμιοποίησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο θάνατος είχε επέλθει τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από τον εντοπισμό της. Η απουσία σαρκοφάγων εντόμων αποτελεί ένδειξη ότι είχε ολοκληρωθεί η φάση της ενεργού αποσύνθεσης. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε η συνεχής λειτουργία του κλιματιστικού, η οποία συνέβαλε τόσο στην εξέλιξη της αποσύνθεσης όσο και στον περιορισμό της έντονης δυσοσμίας.

Οι ειδικοί αναμένεται να εξετάσουν ιδιαίτερα το υοειδές οστό, που βρίσκεται κάτω από τη γλώσσα, καθώς τυχόν βλάβη ή απουσία του μπορεί να συνδέεται με περιστατικά στραγγαλισμού. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση διερεύνησης ενισχύεται από το γεγονός ότι κοντά στη σορό βρέθηκε ένα κομμάτι σχοινιού.

Προβληματισμό προκαλούν και ορισμένα στοιχεία που εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι. Η ηλικιωμένη βρέθηκε πεσμένη μπρούμυτα δίπλα σε τραπέζι, ενώ η καρέκλα που πιθανόν χρησιμοποιούσε ήταν αναποδογυρισμένη προς τα πίσω, κάτι που δεν συνάδει εύκολα με ένα απλό περιστατικό αιφνίδιου θανάτου. Επιπλέον, οι χώροι του σπιτιού ήταν αναστατωμένοι, ενώ τα κλειδιά βρέθηκαν πίσω από την πόρτα, η οποία όμως δεν ήταν κλειδωμένη.

Η απάντηση της κόρης της της ηλικιωμένης που την βρήκε νεκρή

Τη σορό ανακάλυψε μία από τις τέσσερις κόρες της, η οποία κατοικεί στην ίδια περιοχή με τον σύζυγό της. Όπως κατέθεσε στις αρχές, είχε να επικοινωνήσει με τη μητέρα της εδώ και αρκετές εβδομάδες και θεωρούσε ότι βρισκόταν στη Γερμανία με κάποια από τις αδελφές της. Όταν διαπίστωσε ότι καμία από αυτές δεν γνώριζε πού βρισκόταν η μητέρα τους, αποφάσισε να επισκεφθεί το σπίτι της, όπου και βρέθηκε μπροστά στο τραγικό θέαμα.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και εξετάζουν μαρτυρίες κατοίκων για τυχόν ύποπτες κινήσεις. Παράλληλα, αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροτομής, η οποία αναμένεται να δώσει πιο σαφείς απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου της 80χρονης.