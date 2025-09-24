Νέα διάσταση δίνει στην υπόθεση του θανάτου του Βασίλη Καλογήρου η μητέρα του, πρώην Εισαγγελέας Εφετών Σοφία Αποστολάκη, η οποία εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ο γιος της δολοφονήθηκε.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιοποίησε στοιχεία από την προσφυγή που κατέθεσε κατά της απορριπτικής διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας.

Η μητέρα σημειώνει ότι η οικογένεια είχε πλήρη πρόσβαση στη δικογραφία μόλις μετά την απορριπτική διάταξη, καταγγέλλοντας ότι μέχρι τότε δεν γνώριζε καμία ενέργεια των αρχών πέραν των επαναλαμβανόμενων απορρίψεων στα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με τα όσα περιλαμβάνει η προσφυγή, η οικογένεια θέτει σειρά ερωτημάτων που -όπως υποστηρίζει- είτε απορρίφθηκαν χωρίς αιτιολόγηση είτε δεν απαντήθηκαν πειστικά. Μεταξύ αυτών:

Η πιθανότητα ο Βασίλης να ακολούθησε διαδρομή κοντά σε καταυλισμό Ρομά, όπου διαμένουν άτομα που είχαν καταδικαστεί σε παρελθόν για υποθέσεις στις οποίες ήταν εισαγγελέας η κυρία Αποστολάκη.

Μαρτυρία σύμφωνα με την οποία φέρεται να μεταφέρθηκε νεκρός ή αναίσθητος άνδρας σε καρότσα, λίγο πριν βρεθεί η σορός του Βασίλη.

Εργαστηριακά «κενά», όπως η απουσία DNA της μητέρας στα ρούχα του νεκρού, παρά το γεγονός ότι η ίδια τα έπλενε τακτικά, άρα θα έπρεπε να ανιχνευθεί γενετικό υλικό.

Η οικογένεια υποστηρίζει πως τα παραπάνω στοιχεία δεν αξιολογήθηκαν όπως θα έπρεπε, επιμένοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η προσφυγή στρέφεται ουσιαστικά κατά της διάταξης που έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, ζητώντας να ανοίξει ξανά η έρευνα.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Θυμίζουμε πως στις 30 Δεκεμβρίου του 2024 είχε δηλωθεί η εξαφάνιση του Βασίλη Καλογήρου και στις 17 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε η σορός του σε μια κακοτράχαλη πλαγιά στον Τύρναβο, περίπου 17 χιλιόμετρα από την περιοχή που είχαν χαθεί τα ίχνη του στη Λάρισα.

Λίγες ημέρες αργότερα ο πατέρας του Βασίλη Καλογήρου, διά του συνηγόρου του, κατέθεσε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά κάθε υπευθύνου για την αρπαγή του στη Λάρισα και τη δολοφονία του στη συνέχεια.

Ακολούθησε η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, η οποία εντόπισε μεταξύ άλλων βιντεοληπτικό υλικό από κατάστημα στη Γιάννουλη το οποίο δείχνει τον 39χρονο να βαδίζει με κατεύθυνση τον Τύρναβο, πριν φτάσουμε τελικά στην εισαγγελική διάταξη που αποκλείει την εγκληματική ενέργεια.



