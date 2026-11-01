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Βίντεο- ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που οι δράστες πλησιάζουν το γραφείο του Θάνου Πλεύρη και τοποθετούν εκρηκτικό μηχανισμό. Λόγω της εορτής του Halloween, φορούν μάσκες για να μην προδώσουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το συμβάν έλαβε χώρα στις 02:15 τα ξημερώματα, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγάζονται τα γραφεία του πρώην υπουργού.

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Στο βίντεο-ντοκουμέντο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που μετέδωσε το Mega, αποτυπώνονται οι ύποπτοι να πλησιάζουν πεζοί το κτίριο κουβαλώντας σακίδια πλάτης. Μέσα σε αυτά μετέφεραν έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από δύο γκαζάκια.

Οι άγνωστοι τοποθέτησαν τον μηχανισμό στην κεντρική είσοδο και διέφυγαν ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν σημειωθεί η έκρηξη.

Από την έκρηξη υπέστη φθορές η κεντρική πόρτα του κτιρίου, ενώ έσπασαν και τζάμια, με θραύσματα να καταλήγουν στον περιβάλλοντα χώρο.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που εντόπισε δύο γκαζάκια, ένα διερρηγμένο και ένα άθικτο και τρεις κροτίδες.