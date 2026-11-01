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Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης συνέδεσε το περιστατικό με τις πολιτικές του θέσεις, καταγγέλλοντας ανθρωποκτόνο δόλο από την πλευρά των δραστών.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης ζήτησε την απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης από όλους, χωρίς πολιτικές επιφυλάξεις ή δικαιολογίες.

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης.

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Η εμπρηστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στο Κολωνάκι, τα ξημερώματα της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου, προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της πολιτικής βίας και της προστασίας των δημόσιων προσώπων.

Στο θέμα παρεμβαίνει με δημόσια ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ζητώντας την απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης, χωρίς επιφυλάξεις και αστερίσκους.

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Το μήνυμα που αναδεικνύεται από την παρέμβασή του είναι σαφές: «Πρέπει όλοι να καταδικάσουν, χωρίς ναι μεν αλλά».

Η επίθεση στο Κολωνάκι

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 2:15 τα ξημερώματα της Κυριακής, στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, όπου βρίσκεται το πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, προκαλώντας κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να εξετάσουν τα ευρήματα και να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον εντοπισμό των δραστών.

Η παρέμβαση του Γιώργου Μυλωνάκη

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρεμβαίνει δημόσια στο ζήτημα, θέτοντας ως βασικό θέμα την ανάγκη καθολικής καταδίκης τέτοιων ενεργειών.

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει την ανάγκη να μην υπάρχουν πολιτικές εξαιρέσεις ή δικαιολογίες όταν στόχος βίαιων επιθέσεων γίνεται ένα πολιτικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τις απόψεις και τις πολιτικές επιλογές του.

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Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της θεσμικής θέσης του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, καθώς η επίθεση αφορά εν ενεργεία μέλος της κυβέρνησης.

Με τον @thanosplevris δεν μπορούμε να αφήσουμε την 🇬🇷 μας να γυρίσει πίσω στο χάος που ορισμένοι επιζητούν και τους πολίτες να αισθάνονται απροστάτευτοι απέναντι σε κάθε μορφή βίας και τρομοκρατίας. Είμαστε μια ευνομούμενη ευρωπαϊκή Πολιτεία και αναμένουμε όλες οι πολιτικές… https://t.co/syJHJLZ11A — George Mylonakis (@georgemilon) November 1, 2026

Η αντίδραση του Θάνου Πλεύρη

Ο Θάνος Πλεύρης, με δημόσια ανάρτησή του, συνέδεσε την επίθεση με τις πολιτικές θέσεις του για το μεταναστευτικό.

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Ο υπουργός υποστήριξε ότι ο τρόπος τοποθέτησης των εμπρηστικών μηχανισμών καταδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η ενέργεια δεν αποσκοπούσε αποκλειστικά στην πρόκληση υλικών ζημιών.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να εκφοβιστεί και ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του.

Πάντως, τα κίνητρα της επίθεσης και η ταυτότητα των δραστών παραμένουν αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.

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Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις έφυγα από αυτό,

Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς Μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με… pic.twitter.com/AcMxfe6t1w — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) November 1, 2026

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή Α΄ Αθηνών Θάνου Πλεύρη, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς στην είσοδο του γραφείου του στο κέντρο της Αθήνας.

Η Νέα Δημοκρατία στέκεται αταλάντευτα απέναντι σε κάθε μορφή βίας και καλεί όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

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Η Δημοκρατία μας και όσοι την υπηρετούν, δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τους εχθρούς της.

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Η πολιτική βία και η ανάγκη κοινής στάσης

Η επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη επαναφέρει τη συζήτηση για τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και την ανάγκη σαφούς διαχωρισμού της πολιτικής διαφωνίας από τη χρήση βίας.

Η έντονη κριτική απέναντι σε κυβερνητικές αποφάσεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατικής λειτουργίας. Η χρήση εμπρηστικών μηχανισμών, όμως, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μορφή πολιτικής διαμαρτυρίας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το μήνυμα του Γιώργου Μυλωνάκη περί καταδίκης χωρίς «ναι μεν αλλά».

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Σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες

Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζουν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το σημείο της επίθεσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν ενδεχόμενες καταγραφές από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Το ζητούμενο είναι να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι, να εξακριβωθούν τα κίνητρά τους και να διαπιστωθεί εάν η επίθεση συνδέεται με οργανωμένη δράση.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, οποιαδήποτε εκτίμηση για την ταυτότητα των δραστών ή την πολιτική τους προέλευση παραμένει ανεπιβεβαίωτη.