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Έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου συνεχίζονται οι θερινές εκπτώσεις του 2026, με τους καταναλωτές να έχουν ακόμη χρονικό περιθώριο για αγορές σε μειωμένες τιμές, αλλά και να χρειάζεται να ελέγχουν προσεκτικά εάν οι προσφορές αντιστοιχούν σε πραγματική μείωση της τιμής.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι καταναλωτές δεν πρέπει να περιορίζονται στο εμφανιζόμενο ποσοστό, αλλά να εξετάζουν την προηγούμενη τιμή του προϊόντος, να συγκρίνουν τις χρεώσεις διαφορετικών καταστημάτων και να επιβεβαιώνουν το τελικό ποσό πριν ολοκληρώσουν την αγορά.

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Βασικός κανόνας είναι ότι, όταν ανακοινώνεται μείωση τιμής, η επιχείρηση οφείλει να εμφανίζει με σαφήνεια και την προγενέστερη τιμή του προϊόντος. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία το προϊόν πωλήθηκε από τη συγκεκριμένη επιχείρηση κατά τις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης.

Αυτό σημαίνει ότι ένα κατάστημα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ως βάση υπολογισμού μια παλαιότερη και υψηλότερη τιμή καταλόγου, εφόσον το προϊόν είχε πωληθεί φθηνότερα μέσα στο προηγούμενο διάστημα. Στόχος του κανόνα είναι να αποτρέπονται οι τεχνητές αυξήσεις των τιμών λίγο πριν από την έναρξη μιας προσφοράς, οι οποίες δημιουργούν την εντύπωση μεγαλύτερης έκπτωσης από την πραγματική.

Η μείωση μπορεί να παρουσιάζεται με ποσοστό, για παράδειγμα «έκπτωση 30%», με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ή με την παράλληλη αναγραφή της παλιάς και της νέας τιμής. Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση πρέπει να είναι ευδιάκριτη και να επιτρέπει στον πελάτη να καταλάβει άμεσα ποιο είναι το πραγματικό οικονομικό όφελος.