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Οι Θερμοπύλες, ένας από τους πιο εμβληματικούς ιστορικούς προορισμούς της χώρας, φαίνεται να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες για διαρρήξεις σε οχήματα επισκεπτών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Lamiareport, τουρίστες που σταθμεύουν απέναντι από το άγαλμα του Λεωνίδα για να επισκεφθούν το μνημείο ή τον λόφο του Κολωνού, επιστρέφουν και βρίσκουν τα αυτοκίνητά τους παραβιασμένα. Οι δράστες σπάνε τα παράθυρα και αφαιρούν προσωπικά αντικείμενα, όπως τσάντες, πορτοφόλια, σακίδια και ταξιδιωτικά έγγραφα.

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Το φαινόμενο, όπως αναφέρεται, δεν είναι καινούργιο, ωστόσο το τελευταίο διάστημα οι κλοπές φέρονται να έχουν αυξηθεί σημαντικά. Τα θύματα είναι κυρίως οικογένειες επισκεπτών, οι οποίες εκτός από την οικονομική ζημιά, έρχονται αντιμέτωπες με σοβαρές δυσκολίες λόγω της απώλειας εγγράφων και χρημάτων, γεγονός που μπορεί να ανατρέψει ολόκληρο το ταξίδι τους.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό της Κυριακής, όταν οικογένεια τουριστών, που ταξίδευε με μικρό παιδί, έπεσε θύμα κλοπής και βρέθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, αναζητώντας βοήθεια.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με εκκλήσεις προς την Αστυνομία, τον Δήμο, την Εφορεία Αρχαιοτήτων και τους αρμόδιους φορείς να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία των επισκεπτών. Μεταξύ των προτάσεων που διατυπώνονται είναι η ενίσχυση της αστυνόμευσης, η παρουσία ιδιωτικής φύλαξης και η εγκατάσταση καμερών στον χώρο, ώστε να περιοριστούν τα περιστατικά κλοπών και να διαφυλαχθεί η εικόνα ενός ιστορικού μνημείου διεθνούς εμβέλειας.