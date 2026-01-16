Σε κατάσταση σοκ ήταν οι λουόμενοι στις Θερμοπύλες, που εντόπισαν νεκρό έναν άνδρα στις ιαματικές πηγές και κάλεσαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1), όταν ο μεσήλικας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο του άνδρα, ενώ την επιχείρηση ανάσυρσης ανέλαβαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας, που παρέδωσαν την σορό στο ΕΚΑΒ.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές επιχείρησαν να αντλήσουν στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του θύματος και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως είναι κάτοχος αυτοκινήτου με πολωνικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Μέχρι στιγμής, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για παθολογικά αίτια, ενώ από το ΑΤ Λαμίας παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Πηγή: Lamia Report